Мишустин назвал страны, которые первыми получат российскую вакцину
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первыми российскую вакцину от коронавируса должны получить партнеры России по ЕАЭС, сообщает РИА Новости.
В ходе заседания Евразийского межправсовета в Ереване глава кабмина отметил, что «в России уже создают возможности для добровольной массовой вакцинации граждан в конце года», после чего российскую вакцину в числе первых должны получить РФ партнеры по ЕАЭС.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 - «Спутник V» - Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года. Препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи. В настоящее время исследования проходят ещё две вакцины: от центра «Вектор» и от института Чумакова.
Многие российские политики уже сделали прививку от коронавируса. В их числе глава Минобороны Сергей Шойгу, московский мэр Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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