В Госдуме раскритиковали обсуждение имущественного спора Долиной в телестудии

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что слова народной артистки Ларисы Долиной в телэфире не могут заменить решения суда. Так он отреагировал на выпуск программы Первого канала, где певица пообещала вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, купившей у нее недвижимость.

По словам Иванова, обсуждение имущественных конфликтов в формате ток-шоу противоречит принципам правового государства. Он отметил, что подобные передачи формируют ложное представление о возможности разрешать сложные споры в студии, тогда как для этого существуют официальные юридические механизмы.

Продюсер Дзюник: Долина может собрать деньги для Лурье на новогодних корпоративах

Парламентарий подчеркнул, что попытки подменить судебные процедуры публичными заявлениями подрывают основы правопорядка и могут негативно сказаться на доверии к государственным институтам. Использование СМИ для давления на правосудие, по его словам, недопустимо.

Иванов добавил, что формирование заранее заданного общественного мнения через телевидение наносит ущерб авторитету независимого суда. Он призвал не заменять профессиональное разбирательство «телевизионными представлениями» и доверить оценку обстоятельств дела судебной системе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ГосдумаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры