В Госдуме раскритиковали обсуждение имущественного спора Долиной в телестудии

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что слова народной артистки Ларисы Долиной в телэфире не могут заменить решения суда. Так он отреагировал на выпуск программы Первого канала, где певица пообещала вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, купившей у нее недвижимость.

По словам Иванова, обсуждение имущественных конфликтов в формате ток-шоу противоречит принципам правового государства. Он отметил, что подобные передачи формируют ложное представление о возможности разрешать сложные споры в студии, тогда как для этого существуют официальные юридические механизмы.