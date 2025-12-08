Туроператоры несут колоссальные издержки, компенсируя расходы из-за массовых задержек рейсов, речь о десятках миллиардов, поэтому возможность использовать Фонд персональной ответственности хоть как-то поможет покрыть их расходы. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Туроператоры предлагают компенсировать расходы при массовых задержках рейсов за счет средств Фонда персональной ответственности (ФПО), созданного для защиты интересов туристов в случае банкротств компаний, пишут «Известия». Сейчас объем фонда составляет 5,7 млрд рублей. Осауленко подчеркнул, что на плечи туроператоров ложатся огромные расходы.

«Перевозчик ответственности за такие ситуации не несет, несет туроператор, но это по доброй воле. В ситуации, при которой отменяются рейсы, по идее, затраты должны быть на перевозчике 50 на 50. Но пока там, где комплексный продукт, туроператор добровольно берет на себя издержки. Это его дополнительные расходы. Тем более с учетом того, что он несет их и на территории РФ, и на территории третьих стран. Пока предварительная сумма издержек была посчитана в размере свыше 10 млрд рублей», - рассказал он.

При этом Осауленко отметил, что ФПО, конечно, не сможет покрыть все издержки туроператоров, но станет им хорошей поддержкой. Также он отметил, что у большинства крупных операторов такие фонды пока не сформированы.