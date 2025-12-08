Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
Сегодня не у всех туроператоров сформированы взносы для Фонда персональной ответственности и все, что у них есть, это страховка на полную сумму проданных услуг, заявил НСН Александр Осауленко.
Туроператоры несут колоссальные издержки, компенсируя расходы из-за массовых задержек рейсов, речь о десятках миллиардов, поэтому возможность использовать Фонд персональной ответственности хоть как-то поможет покрыть их расходы. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Туроператоры предлагают компенсировать расходы при массовых задержках рейсов за счет средств Фонда персональной ответственности (ФПО), созданного для защиты интересов туристов в случае банкротств компаний, пишут «Известия». Сейчас объем фонда составляет 5,7 млрд рублей. Осауленко подчеркнул, что на плечи туроператоров ложатся огромные расходы.
«Перевозчик ответственности за такие ситуации не несет, несет туроператор, но это по доброй воле. В ситуации, при которой отменяются рейсы, по идее, затраты должны быть на перевозчике 50 на 50. Но пока там, где комплексный продукт, туроператор добровольно берет на себя издержки. Это его дополнительные расходы. Тем более с учетом того, что он несет их и на территории РФ, и на территории третьих стран. Пока предварительная сумма издержек была посчитана в размере свыше 10 млрд рублей», - рассказал он.
При этом Осауленко отметил, что ФПО, конечно, не сможет покрыть все издержки туроператоров, но станет им хорошей поддержкой. Также он отметил, что у большинства крупных операторов такие фонды пока не сформированы.
«Мы и являемся инициаторами привлечения ФПО. Все равно всех затрат не покроешь, но это уже какая-то поддержка. Мы же просим не из бюджета страны, как это, например, было в постпандемийный период. Мы, во-первых, просим из собственных средств компаний, а во-вторых, по функционалу мы помогаем непосредственно туристу. Дело в том, что у большинства крупных и средних операторов фонды еще не сформированы, и финансовой основой для покрытия рисков является страховка на полную сумму проданных продуктов. ФПО – это то, что дополнительно еще собирается. Вот это «дополнительно» мы и просим разрешить использовать в этой ситуации», - подытожил он.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил НСН, что туристы вправе требовать возмещение расходов только за ту часть отдыха, которая не была реализована, рассчитывать на компенсацию полной стоимости тура, если он состоялся в сокращенном варианте, нет оснований.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома
- Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
- ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны
- Россиянам рассказали о востребованных профессиях в 2026 году
- Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии
- Путин призвал продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства
- Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта
- «Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры
- Приезд рэпера Flo Rida в Россию сочли полезным, но «оптимистичным»
- Новак: Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золота будет исключен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru