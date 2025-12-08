ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны

Военно-воздушные силы Украины сообщили о гибели военного летчика и утрате истребителя Су-27 на восточном направлении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 8 декабря в полдень во время выполнения боевого задания.

ВКС России сбили украинский Су-27

Погибшим назван старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов. Подразделение уточняет, что летчик выполнял плановый боевой вылет, однако детали произошедшего пока не разглашаются.

Точное место падения самолета в сообщении не указывается. Командование воздушных сил заявило, что причины крушения устанавливаются, и по факту происшествия ведется проверка, «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
