В Сочи ищут пропавшую группу из восьми туристов
Группу из восьми туристов, отрезанных от маршрута из-за подъема реки на фоне дождей, разыскивают в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Вертолет со спасателями вылетел на поиски путешественников.
«Во время перехода через реку Уруштен начался сильный подъем воды из-за продолжительных дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута», - указали в МЧС.
В группе восемь человек, в том числе дети 10 и 13 лет. Туристы находились на маршруте в ГЛК «Газпром».
Ранее в Красноярском крае пропала семья туристов Усольцевых, в рамках их поисков альпинисты и спелеологи обследуют пещеры и каменные россыпи, отмечает РЕН ТВ.
