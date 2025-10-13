ЦБ призвали не возобновлять «неадекватное» голосование за символ для банкноты ₽500
Евгений Минченко заявил НСН, что лично смог проголосовать два раза с разных ресурсов, а также назвал выбор объектов для голосования неадекватным.
Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что голосование за символ Кавказа для новой купюры в 500 рублей стало не только техническим провалом, но и большой политической ошибкой, возобновлять голосование нельзя.
Банк России досрочно отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, отметив, что «столкнулся с большим количеством попыток» технически увеличить количество голосов за некоторые объекты. Новое голосование проведут за те же символы, но исключив возможность жульничества. Основная борьба развернулась между Эльбрусом и комплексом «Грозный-Сити». Ранее власти Чечни даже пообещали землякам новые iPhone, чтобы те голосовали за «Грозный-Сити». На 10 октября Эльбрус отставал от соперника на 5,5 тысяч голосов. Минченко подчеркнул, что сама идея этого голосования стала поводом для разделения общества.
«В целом сама идея замены символов на банкнотах несвоевременна и порочна. Все эти рассуждения, что у нас многонациональная и многоконфессиональная страна и надо убрать православные символы с банкнот, не выдерживают критики. Тот же Соловецкий монастырь, это символ не просто православной религии, это один из символов великой истории России. Это же не первая история, когда голосование с участием тех или иных символов из Чечни становится предметом эмоционального всплеска. Сам по себе набор символов был неадекватен и создавал повод для разделения общества», - рассказал он.
Минченко рассказал о своем опыте голосования и подчеркнул, что система действительно позволяла одному человеку сделать это несколько раз.
«Система голосования была сделана действительно бестолково. Я, например, проголосовал дважды, экспериментально. Один раз через ВК, другой через «Одноклассники», поэтому претензии на тему того, что есть возможность голосовать через разные платформы одним и тем же людям, обоснована. Я думаю, ровно то же самое делали люди, которые продвигали «Грозный-Сити». Поэтому, на мой взгляд, в целом саму идею надо отменять и оставить все как есть, потому что эта идея привела к очень сильному эмоциональному расколу в обществе. Уже видно, что это политически неверное решение, не только организационное. Агитационная кампания сама по себе будет вызывать разделение по национальному признаку», - подытожил он.
В свою очередь министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поддержал отмену Центробанком России голосования за дизайн 500-рублевой купюры, согласившись, что оно было необъективным, и поздравил соотечественников с "победой", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
