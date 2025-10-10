Блэкаут и коллапс: Киев остался без света после угрозы Зеленского России
В ночь на 10 октября были разрушены до 10 крупных объектов энергетической инфраструктуры Украины, утверждают украинские и российские источники. Удары по энергетике активно наносятся уже третью неделю.
Минувшей ночью были атакованы до 10 крупных объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщают украинские аналитические паблики.
Уточняется, что были, в частности, поражены Кременчугская ГЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 города Киева, Приднепровская ТЭС, Запорожская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС и Криворожская ТЭС. По предварительным данным, также были нанесены удары по Каневской ГЭС в Черкасской области.
В свою очередь о перебоях с газоснабжением в Запорожье сообщает предприятие «Запорожгаз». Известно также об атаке гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Днепропетровской области.
Сообщается и о мощных взрывах в Киеве — как отметил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, большая часть города осталась без энергоснабжения в результате комбинированного удара дронами и баллистическими ракетами. Из-за отсутствия электричества наблюдаются перебои в работе метрополитена, а также некоторых рейсов поездов, кроме того, в столице Украины нарушено водоснабжение. Со слов очевидцев, без света остался весь левый берег Днепра, а также ряд районов на правом берегу. Также в результате ракетных ударов перебои с электрическом наблюдаются в Кривом Роге и Днепропетровске, сообщает Telegram-канал SHOT.
О том, что ключевые ТЭС и ГЭС Украины выведены из строя массированными ударами российской армии, сообщает и Telegram-канал WarGonzo.
«Ракетные обстрелы продолжаются, создавая реальную угрозу полномасштабного блэкаута по всей Украине. Энергосистема страны, подвергшаяся беспрецедентному удару, балансирует на грани коллапса», — отметили авторы канала.
Напомним, за несколько часов до этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил России блэкаутом в Курской и Белгородской области в том случае, если масштабные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться, сообщило украинское издание «Страна». В свою очередь президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо во время визита в Китай также пообещал не оставлять без внимания удары Киева по российской энергетической инфраструктуре и предупредил, что российская армия продолжит серьезно отвечать на них, отмечает РБК.
УКРАИНСКИЕ ПВО НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
При этом ресурс ПВО на Украине уже практически на исходе, а заместить его нечем, в частности, поэтому атаки российских войск на украинскую инфраструктуру имеют столь разрушительные последствия. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Мы наблюдаем истощение объемов поставок зенитно-ракетных систем и комплексов натовского производства на украинские театры военных действий, а также боеприпасов к ним. Ракеты для HIMARS и Patriot очень дорогостоящие и легко вырабатываются в ходе постоянных воздушных атак. Это самое дорогое вооружение, если не брать боевую авиацию. Западные страны начинают уже думать о том, что поставки продолжать бессмысленно, потому что позиционные районы ПВО уничтожаются нашими сверхзвуковыми ракетами. А немцы, норвежцы, французы, американцы ограничены в объемах своих систем и комплексов», — заявил Михайлов.
Кроме того, подчеркнул собеседник НСН, у Украины больше нет производственных мощностей для создания собственных систем ПВО, равно как нет их и у США.
«Украина не производит свои системы ПВО. У нее сохранилось значительное количество систем предыдущего поколения советского производства. Это первые “Торы”, “Буки”, комплексы “Оса”, “Стрела”. Все эти модификации и запас ракет остались еще с советского времени. Хотя системы С-300 практически кончились, почти все они выведены из строя. Американцы неспособны производить что-то подобное, поэтому у ВСУ надежда только на Евросоюз. Но европейцы тоже не собираются передавать свои комплексы и жалеют их», — заключил он.
БЬЕМ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
На фоне этого российская армия практически ежедневно наносит сокрушительные удары по украинской инфраструктуре, сообщает в своем Telegram-канале Минобороны России.
Так, еще с 20 по 26 сентября российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов ударными беспилотниками и высокоточным оружием. Были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, места сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, инфраструктура военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинской армии, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.
В ночь на 3 октября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Были поражены предприятия ВПК Украины и обеспечивающие их работу объекты газово-энергетической инфраструктуры.
Также удары по ВПК Украины и газово-энергетической инфраструктуре наносились в ночь с 4 на 5 октября. Кроме того, 6 октября артиллерия, ракетные войска, ударные беспилотники и оперативно-тактическая авиация поразили объекты нефтяной промышленности, энергетическую инфраструктуру, обеспечивающие деятельность ВСУ хранилища с горючим, места хранения и подготовки к запуску дальнобойных беспилотников и пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников в 145 районах.
Удары по пунктам дислокации военных и иностранных наемников, а также по транспортной и энергетической инфраструктуре и хранилищам с горючим также наносились 7 октября, а 9 октября удары пришлись по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим и местам дислокации военных.
По последствиям атак на украинскую инфраструктуру в ночь на 10 октября российское оборонное ведомство пока информации не предоставило.
