Сообщается и о мощных взрывах в Киеве — как отметил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, большая часть города осталась без энергоснабжения в результате комбинированного удара дронами и баллистическими ракетами. Из-за отсутствия электричества наблюдаются перебои в работе метрополитена, а также некоторых рейсов поездов, кроме того, в столице Украины нарушено водоснабжение. Со слов очевидцев, без света остался весь левый берег Днепра, а также ряд районов на правом берегу. Также в результате ракетных ударов перебои с электрическом наблюдаются в Кривом Роге и Днепропетровске, сообщает Telegram-канал SHOT.

О том, что ключевые ТЭС и ГЭС Украины выведены из строя массированными ударами российской армии, сообщает и Telegram-канал WarGonzo.

«Ракетные обстрелы продолжаются, создавая реальную угрозу полномасштабного блэкаута по всей Украине. Энергосистема страны, подвергшаяся беспрецедентному удару, балансирует на грани коллапса», — отметили авторы канала.

Напомним, за несколько часов до этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил России блэкаутом в Курской и Белгородской области в том случае, если масштабные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться, сообщило украинское издание «Страна». В свою очередь президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо во время визита в Китай также пообещал не оставлять без внимания удары Киева по российской энергетической инфраструктуре и предупредил, что российская армия продолжит серьезно отвечать на них, отмечает РБК.

УКРАИНСКИЕ ПВО НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

При этом ресурс ПВО на Украине уже практически на исходе, а заместить его нечем, в частности, поэтому атаки российских войск на украинскую инфраструктуру имеют столь разрушительные последствия. Об этом в интервью НСН заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Мы наблюдаем истощение объемов поставок зенитно-ракетных систем и комплексов натовского производства на украинские театры военных действий, а также боеприпасов к ним. Ракеты для HIMARS и Patriot очень дорогостоящие и легко вырабатываются в ходе постоянных воздушных атак. Это самое дорогое вооружение, если не брать боевую авиацию. Западные страны начинают уже думать о том, что поставки продолжать бессмысленно, потому что позиционные районы ПВО уничтожаются нашими сверхзвуковыми ракетами. А немцы, норвежцы, французы, американцы ограничены в объемах своих систем и комплексов», — заявил Михайлов.

Кроме того, подчеркнул собеседник НСН, у Украины больше нет производственных мощностей для создания собственных систем ПВО, равно как нет их и у США.

«Украина не производит свои системы ПВО. У нее сохранилось значительное количество систем предыдущего поколения советского производства. Это первые “Торы”, “Буки”, комплексы “Оса”, “Стрела”. Все эти модификации и запас ракет остались еще с советского времени. Хотя системы С-300 практически кончились, почти все они выведены из строя. Американцы неспособны производить что-то подобное, поэтому у ВСУ надежда только на Евросоюз. Но европейцы тоже не собираются передавать свои комплексы и жалеют их», — заключил он.