ПВО за час уничтожила 16 украинских дронов в Крыму
13 октября 202509:22
Дежурные средства ПВО за час ликвидировали 16 украинских дронов в Крыму. Об этом заявило Минобороны.
«Перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», - подчеркнули в ведомстве.
Дроны были ликвидированы с 07:00 до 08:00 мск.
Минувшей ночью над территорией республики сбили 40 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
