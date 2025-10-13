ПВО за час уничтожила 16 украинских дронов в Крыму

Двадцать живых израильских заложников выйдут на свободу после двух лет плена в секторе Газа

39 резервных генераторов установлено за сутки на соцобъектах Белгородской области

Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва в жилом доме в Алчевске в ЛНР

Паром с людьми застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии

В ряде населенных пунктов Камчатки ожидается пеплопад

Военный триллер «Август» вновь возглавил российский кинопрокат за уик-энд