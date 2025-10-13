ПВО за час уничтожила 16 украинских дронов в Крыму

Дежурные средства ПВО за час ликвидировали 16 украинских дронов в Крыму. Об этом заявило Минобороны.

Над Россией за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника

«Перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», - подчеркнули в ведомстве.

Дроны были ликвидированы с 07:00 до 08:00 мск.

Минувшей ночью над территорией республики сбили 40 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

