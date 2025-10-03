«Будем надеяться, что дальнобойные средства поражения использоваться не будут. Президент США Дональд Трамп то дает, то не дает оружие Украине. Вместе с тем российская армия уже знакома со всеми имеющимися средствами поражения, у США нет ничего нового. С ракетами Tomahawk мы знакомы еще со времен Югославии. Они способны поразить отдельные объекты и инфраструктуру аэродромов, систему управления, средства связи и так далее. Это достаточно высокоточное оружие, 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Их запускают с кораблей, могут запускать с самолетов НАТО, есть также малая часть наземного оборудования. Украина может бить ими по нашей территории только с истребителей F-16, из которых половину мы уже уничтожили. Все российские средства ПВО без труда могут уничтожить средства нападения противника. А российские гиперзвуковые ракеты — “Кинжалы”, “Искандеры” — сбить никто не может», — сказал Бижев.

Собеседник НСН также добавил, что российские средства ПВО также в состоянии уничтожать модульные крылатые ракеты семейства Barracuda, которые США также могут поставить Вооруженным силам Украины.

«Особенность крылатых ракет Barracuda в том, что они подбираются к цели на малых высотах, но при своевременном обнаружении и целеуказании тоже эффективно уничтожаются. Украине могут дать это оружие, но непонятно, откуда ВСУ будут его пускать. Если по нашей территории будут бить корабли и самолеты НАТО, это уже будет прямое противостояние России и НАТО, а это никому не нужно. Обученных летчиков на Украине уже мало, понятно, что под видом украинских военных действуют многочисленные частные военные компании. Ход СВО ракеты Barracuda изменить не в состоянии — они могут усложнить ситуацию, но не изменить конечный результат. Кроме того, средства поражения очень дорогие. Учитывая наши территории, они могут достать до Урала, но им прежде надо преодолеть систему ПВО. Особого эффекта от их использования не получится», — подытожил он.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что нейтрализовать американские крылатые ракеты Tomahawk способен российский комплекс С-350 «Витязь».

