Генерал Бижев: Российские средства ПВО уничтожат «Томагавки» и «Барракуды»
Российская армия научилась справляться со всеми имеющимися в мире средствами поражения, ничего нового США предложить не могут, сказал НСН Айтеч Бижев.
Несмотря на то, что американские ракеты Tomahawk и Barracuda способны нанести серьезный ущерб объектам инфраструктуры, они могут быть легко уничтожены российскими средствами ПВО. Вместе с тем отечественные гиперзвуковые ракеты неуязвимы для западного оружия, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Поставки американских крылатых ракет Tomahawk никак не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин. По словам Бижева, ракеты Tomahawk давно знакомы российской армии, отечественные средства ПВО уничтожают их без особого труда.
«Будем надеяться, что дальнобойные средства поражения использоваться не будут. Президент США Дональд Трамп то дает, то не дает оружие Украине. Вместе с тем российская армия уже знакома со всеми имеющимися средствами поражения, у США нет ничего нового. С ракетами Tomahawk мы знакомы еще со времен Югославии. Они способны поразить отдельные объекты и инфраструктуру аэродромов, систему управления, средства связи и так далее. Это достаточно высокоточное оружие, 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Их запускают с кораблей, могут запускать с самолетов НАТО, есть также малая часть наземного оборудования. Украина может бить ими по нашей территории только с истребителей F-16, из которых половину мы уже уничтожили. Все российские средства ПВО без труда могут уничтожить средства нападения противника. А российские гиперзвуковые ракеты — “Кинжалы”, “Искандеры” — сбить никто не может», — сказал Бижев.
Собеседник НСН также добавил, что российские средства ПВО также в состоянии уничтожать модульные крылатые ракеты семейства Barracuda, которые США также могут поставить Вооруженным силам Украины.
«Особенность крылатых ракет Barracuda в том, что они подбираются к цели на малых высотах, но при своевременном обнаружении и целеуказании тоже эффективно уничтожаются. Украине могут дать это оружие, но непонятно, откуда ВСУ будут его пускать. Если по нашей территории будут бить корабли и самолеты НАТО, это уже будет прямое противостояние России и НАТО, а это никому не нужно. Обученных летчиков на Украине уже мало, понятно, что под видом украинских военных действуют многочисленные частные военные компании. Ход СВО ракеты Barracuda изменить не в состоянии — они могут усложнить ситуацию, но не изменить конечный результат. Кроме того, средства поражения очень дорогие. Учитывая наши территории, они могут достать до Урала, но им прежде надо преодолеть систему ПВО. Особого эффекта от их использования не получится», — подытожил он.
Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что нейтрализовать американские крылатые ракеты Tomahawk способен российский комплекс С-350 «Витязь».
