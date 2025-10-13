Фильму Любови Аркус «Родители тут рядом» отказали в прокате
Фильму режиссера и киноведа Любови Аркус «Родители тут рядом» не выдали прокатное удостоверение. Об этом кинематографист сообщила в своем Telegram-канале.
По словам Аркус, картина была исключена из программ фестивалей, где была заявлена ранее и внесена в каталоги.
«Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — подчеркнула режиссер.
Фильм «Родители тут рядом» - приквел к документальной ленте Аркус «Антон тут рядом» о детях с аутизмом, вышедшей в 2012 году. По словам режиссера, это работа «о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства, делает Выбор, и как ежедневное горе обращается в часы великого счастья».
Ранее Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», ставшему победителем Каннского кинофестиваля.
