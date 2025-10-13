В ДТП в ЮАР погибли как минимум 40 человек
13 октября 202508:56
Автобус попал в аварию в Южно-Африканской Республике, десятки человек погибли и пострадали. Об этом сообщает телеканал eNCA.
По данным СМИ, ДТП произошло в провинции Лимпопо. Автобус следовал в столицу Зимбабве город Хараре.
В результате аварии погибли по меньшей мере 40 человек, еще десятки получили травмы.
Ранее в египетском Шарм-эль-Шейхе попали в ДТП члены делегации из Катара, три дипломата погибли, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп получит высшую госнаграду Египта
- В ДТП в ЮАР погибли как минимум 40 человек
- В Сочи ищут пропавшую группу из восьми туристов
- Фильм «Август» возглавляет российский прокат третью неделю подряд
- «Понт присутствует»: Трамп расскажет Путину о поставках Tomahawk Киеву
- СМИ: Оборудование NASA приземлилось на парашюте на поле в Техасе
- Над Россией за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника
- Блиновская попросила суд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
- На нефтебазе в Феодосии начался пожар после атаки дронов ВСУ
- Находящийся под арестом генерал Кузнецов обратился к Путину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru