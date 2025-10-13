В ДТП в ЮАР погибли как минимум 40 человек

Автобус попал в аварию в Южно-Африканской Республике, десятки человек погибли и пострадали. Об этом сообщает телеканал eNCA.

По данным СМИ, ДТП произошло в провинции Лимпопо. Автобус следовал в столицу Зимбабве город Хараре.

В результате аварии погибли по меньшей мере 40 человек, еще десятки получили травмы.

Ранее в египетском Шарм-эль-Шейхе попали в ДТП члены делегации из Катара, три дипломата погибли, напоминает РЕН ТВ.

