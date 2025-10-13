Дмитриев: Зеленский звонит Трампу так же активно, как поддерживал Харрис

Украинский президент Владимир Зеленский, звоня лидеру США Дональду Трампу, транслирует ту же энергию, с которой в свое время выступал во время поддержки соперницы действующего американского президента Камалы Харрис на выборах 2024 года, сообщил в соцсети Х специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что Зеленский позвонил Трампу дважды за два дня. Дмитриев прикрепил пост одного из пользователей от 23 сентября 2024 года, в котором тот написал, что Зеленский, посещая заводы по производству боеприпасов в штате Пенсильвания, критиковал на тот момент кандидата в президенты Трампа и его сподвижника Джей Ди Вэнса, практически занимаясь «агитацией на американской земле».

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский во время беседы по телефону обсудили возможность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

