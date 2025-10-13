Трамп получит высшую госнаграду Египта

Президент США Дональд Трамп получит высшую государственную награду Египта - орден Нила. Об этом сообщили в канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа

Египетский лидер решил наградить коллегу в знак признания его вклада в урегулирование конфликтов, «в том числе за роль в прекращении войны в секторе Газа».

Ранее стало известно, что Дональд Трамп направится на Ближний Восток, в том числе он посетит Египет. Во время визита будет подписано соглашение об урегулировании в секторе Газа, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НаградаЕгипетДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры