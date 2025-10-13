Трамп получит высшую госнаграду Египта
13 октября 202509:03
Президент США Дональд Трамп получит высшую государственную награду Египта - орден Нила. Об этом сообщили в канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Египетский лидер решил наградить коллегу в знак признания его вклада в урегулирование конфликтов, «в том числе за роль в прекращении войны в секторе Газа».
Ранее стало известно, что Дональд Трамп направится на Ближний Восток, в том числе он посетит Египет. Во время визита будет подписано соглашение об урегулировании в секторе Газа, пишет 360.ru.
