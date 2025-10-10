Зеленский: Ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь»

В настоящее время важным сигналом является усиление Украины всеми возможностями, в том числе дальнобойными ракетами Tomahawk, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины

«Такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров», — указал глава государства.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает поставки ограниченного числа ракет Tomahawk Украине в рамках давления на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАРакетыРоссияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры