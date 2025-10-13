Израильским военным передали первую группу заложников в секторе Газа
Первые семь освобождаемых из сектора Газа заложников передали военным Израиля. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan.
«Красный Крест передал семерых похищенных представителям Армии обороны... В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии», - отмечается в сообщении.
Портал Ynet опубликовал список освобождаемых: в Израиль вернутся Омри Миран, Матан Ангерст, Гали Берман, Зив Берман, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гай Гальбоа Далаль.
Известно, что живые заложники будут освобождены в два этапа, вторую группу пленных должны отпустить в 10:00 мск.
Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 заложников, которые будут освобождены в рамках договора об урегулировании конфликта с Израилем, напоминает 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru