Израильским военным передали первую группу заложников в секторе Газа

«Красный Крест передал семерых похищенных представителям Армии обороны... В системе здравоохранения сообщили, что они могут ходить и находятся в удовлетворительном состоянии», - отмечается в сообщении.

Портал Ynet опубликовал список освобождаемых: в Израиль вернутся Омри Миран, Матан Ангерст, Гали Берман, Зив Берман, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гай Гальбоа Далаль.

Известно, что живые заложники будут освобождены в два этапа, вторую группу пленных должны отпустить в 10:00 мск.

Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 заложников, которые будут освобождены в рамках договора об урегулировании конфликта с Израилем, напоминает 360.ru.

