«Обе эти ракеты по сложности сбития одинаковы. Президент правильно сказал, какой-то военный ущерб они нам нанесут, но ситуацию в корне не изменят. Конечно, такие ракеты сбивать намного сложнее, чем дроны уже только из-за скорости. Сам процесс уничтожения дронов значительно проще. Дрон стоит в десятки раз дешевле, чем ракета. Дроны, я считаю, целесообразнее сбивать где-то в районе объектов. Вот для этого нужны, в первую очередь, «Панцири». У нас они есть - хорошая система. Если ими прикрывать наиболее значимые объекты, это самое эффективное оружие для борьбы с атакой дронов. У дрона, безусловно, заряд значительно меньше. Он наносит меньше ущерба», - отметил он.

По словам генерала, сейчас все оборонные и военные части защищены системами ПВО в отличие от нефтяных объектов, которые не до конца прикрыты.

«Все воинские части прикрыты средствами ПВО, потому что государство и армия обязаны прикрывать эти объекты. Тут есть сложность с теми же объектами нефтегазового комплекса. Они же частные. Я думаю, при увеличении количества таких вот эффективных средств, как тот же «Панцирь», нам нужно будет в любом случае все их прикрывать. Атаки на них уже сейчас сказываются и на военных действиях, и на внутренней экономике. Ну и собственники должны тоже предпринимать значительно более решительные меры для прикрытия этих объектов», - рассказал он.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп не против дальнобойных ударов Украины по России, однако решения по ракетам «Томагавк» еще не принял. До этого сообщалось, что Киев просил Вашингтон передать ВСУ крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью от 1300 до 1800 километров.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в свою очередь заявил, что нейтрализовать американские крылатые ракеты «Томагавк» способен российский комплекс С-350 «Витязь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

