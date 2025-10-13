В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли три человека
Легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Башкирии, погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Авария произошла в Туймазинском районе близ населенного пункта Кандры. Легковушка столкнулась с грузовиком, опрокинулась в кювет и загорелась.
«Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание... В результате ДТП погибли три человека, среди них один ребенок», — указало ведомство.
Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства ЧП.
Ранее в Ижевске произошло ДТП с тремя легковыми авто и автобусом, погибли четыре человека, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли три человека
- ЦБ призвали не возобновлять «неадекватное» голосование за символ для банкноты ₽500
- Фильму Любови Аркус «Родители тут рядом» отказали в прокате
- ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве
- Израильским военным передали первую группу заложников в секторе Газа
- Конфликт закончен? ХАМАС освобождает израильских заложников, Трамп летит в Израиль
- ПВО за час уничтожила 16 украинских дронов в Крыму
- Трамп получит высшую госнаграду Египта
- В ДТП в ЮАР погибли как минимум 40 человек
- В Сочи ищут пропавшую группу из восьми туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru