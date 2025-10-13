В Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли три человека

Легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Башкирии, погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла в Туймазинском районе близ населенного пункта Кандры. Легковушка столкнулась с грузовиком, опрокинулась в кювет и загорелась.

«Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание... В результате ДТП погибли три человека, среди них один ребенок», — указало ведомство.

Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства ЧП.

Ранее в Ижевске произошло ДТП с тремя легковыми авто и автобусом, погибли четыре человека, пишет «Свободная пресса».

