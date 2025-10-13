По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нарушений режима прекращения огня в секторе Газа после наступления перемирия не было. Однако в ЦАХАЛ подчеркнули, что находятся в курсе столкновений между боевиками ХАМАС и и враждебными им палестинскими кланами.

Сам же Трамп сообщил журналистам, что война в секторе Газа «закончена» - его выступление транслировалось в Белом доме. Он подчеркнул, что новая администрация в Газе начнет свою работу «очень быстро». Помимо прочего, президент США представил мирный план из 20 пунктов. Так, первый этап включает освобождение заложников ХАМАС и отвод израильских войск. Также он отметил, что международные стабилизационные силы в секторе Газа скорее всего активно задействованы не будут, однако будут находится под наблюдением самого Трампа.

В частности, во время общения с журналистами на борту его самолета Трамп подчеркнул, что завершил «уже восьмую войну».

В понедельник, 13 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе должен пройти «саммит мира» в связи с официальным заключением сделки о прекращении огня в секторе Газа. На нем, в частности, должны подписать план с участием глав государств ряда стран.

Как сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в саммите подтвердили участие 20 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Бахрейн, Великобритания, Венгрия, Греция, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Кипр, Кувейт, ОАЭ, Оман, Пакистан, Турция, США, Германия и Франция. Также там ожидают председателя Евросовета Антониу Кошта, генсека ООН Антонио Гутерриша и генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта.

Однако представители Израиля и ХАМАС отказались от участие в саммите. Также пока не ясно, будет ли на встрече руководство Катара, которое было посредником на консультациях по урегулированию.