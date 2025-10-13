Конфликт закончен? ХАМАС освобождает израильских заложников, Трамп летит в Израиль
Пока ХАМАС начал первый этап освобождения заложников, а Израиль готовится передать в ответ палестинских заключенных, Трамп уже кричит об окончании войны, а в мире не спешат верить в эту "сказку".
ХАМАС освободил первых семь израильских заложников. Они переданы «Красному Кресту», пишет Times of Israel.
Ранее правительство Израиля сообщило, что ожидает освобождения всех 20 живых заложников, которые более двух лет провели в плену в секторе Газа. Обмен начался в понедельник в 8:00 мск. По предварительной информации, второй этап начнется в 10:00 мск на юге Газы.
Уточняется, что заложников сначала передадут «Красному Кресту», затем привезут на военную базу, а уже потом, при надобности, направят на лечение в больницы. Тела погибших будут отправлены на опознание. Всего в секторе Газа находятся 48 израильских заложников. Списки из 20 живых заложников были опубликованы ХАМАС накануне. Среди них, в частности, уроженец Донбасса Максим Харкин.
ПЕРЕМИРИЕ И САММИТ «МИРА»
Ранее Reuters писал, что первую группу заложников передадут в коридоре Нецарим, а оставшихся освободят через два часа в Хан-Юнисе.
Обмен происходит на палестинских заключенных. По данным Reuters, в общей сложности 1966 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах, уже сидят в автобусах.
Сейчас на так называемой «площади заложников» в центре Тель-Авива собрались тысячи израильтян в ожидании освобождения пленных, пишет организация «Форум семей заложников».
Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию военного конфликта в секторе Газа. Тогда Трамп уточнял, что это означает «очень скорое» освобождение заложников и уход войск Израиля к согласованным линиям. Перемирие вступило в силу 10 октября. В тот же день власти Израиля объявили, что с полудня в секторе Газа действует режим прекращения огня, а израильская армия отошла на оговоренные позиции.
По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нарушений режима прекращения огня в секторе Газа после наступления перемирия не было. Однако в ЦАХАЛ подчеркнули, что находятся в курсе столкновений между боевиками ХАМАС и и враждебными им палестинскими кланами.
Сам же Трамп сообщил журналистам, что война в секторе Газа «закончена» - его выступление транслировалось в Белом доме. Он подчеркнул, что новая администрация в Газе начнет свою работу «очень быстро». Помимо прочего, президент США представил мирный план из 20 пунктов. Так, первый этап включает освобождение заложников ХАМАС и отвод израильских войск. Также он отметил, что международные стабилизационные силы в секторе Газа скорее всего активно задействованы не будут, однако будут находится под наблюдением самого Трампа.
В частности, во время общения с журналистами на борту его самолета Трамп подчеркнул, что завершил «уже восьмую войну».
В понедельник, 13 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе должен пройти «саммит мира» в связи с официальным заключением сделки о прекращении огня в секторе Газа. На нем, в частности, должны подписать план с участием глав государств ряда стран.
Как сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в саммите подтвердили участие 20 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Бахрейн, Великобритания, Венгрия, Греция, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Кипр, Кувейт, ОАЭ, Оман, Пакистан, Турция, США, Германия и Франция. Также там ожидают председателя Евросовета Антониу Кошта, генсека ООН Антонио Гутерриша и генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта.
Однако представители Израиля и ХАМАС отказались от участие в саммите. Также пока не ясно, будет ли на встрече руководство Катара, которое было посредником на консультациях по урегулированию.
ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ
При этом, как отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время своей речи в городе Трабзон, не стоит думать, что это станет окончанием конфликта, так как «еще не все закончено».
По словам Эрдогана, исламский мир ждет еще более серьезное испытание, так как Израиль должен выполнить свои обязательства. Также он добавил, что Газа должна быть оперативно восстановлена.
Как пишет газета Financial Times (FT), после наступления режима прекращения огня ХАМАС хотели вернуть под свой контроль ключевые КПП в секторе Газа и учинить расправы над теми, кто был в сговоре с Израилем. Также отмечаются ожесточенные столкновения с местными кланами, которые были против доминирования ХАМАС.
Газета отмечает, что все это свидетельствует о том, что боевики не сложат оружие согласно мирному плану Трампа. По данным Al-Monitor, ХАМАС намерен сохранить боеспособность. Как пишет FT, пока эффективность и масштаб миротворческой миссии Трампа не так заметны. Газета со ссылкой на источники в дипкорпусе допускает, что очень вероятно, что Израиль не увидит разоружения ХАМАС и возобновит боевые действия. В свою очередь, если в ХАМАС не заметят вывода войск ЦАХАЛ, то не начнут разоружение.
