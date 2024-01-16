Трамп vs Байден: В США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты

БИТВА ТРАМПА И БАЙДЕНА

Ряд экспертов и политологов допускают, что Трамп может выиграть президентские выборы. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в интервью НСН заявлял, что Трамп вполне может снова стать президентом США, однако демократы пытаются сделать все, чтобы этого не произошло.

«Это вполне реально, только сложность в том, что Трамп бодается с действующим президентом США Джо Байденом, который сам собирается идти на выборы. Демократы закусили удила, они пытаются любой ценой не допустить прихода Трампа к власти. Против экс-президента начаты судебные процессы, а количество обвинений измеряется десятками. Демократы рассчитывают, что какое-то из этих обвинений сработает и он загремит в тюрьму», - говорил американист.

В свою очередь президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что Джо Байден использует департамент юстиции, чтобы убрать Трампа из президентской гонки. Однако, указывал Лозанский, Конституция США не позволит ему это сделать.

«Больше половины населения страны понимают, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена использует свой департамент юстиции, чтобы удалить Трампа с президентской гонки. Особенно сейчас, когда появляются все новые документы и показания свидетелей против действующего президента, команда Байдена выдвигает все новые обвинения против Трампа. С каждым новым обвинением популярность Трампа и симпатия рядовых американцев к нему только растет. Народ чувствует, что происходит что-то неслыханное, небывалое за всю историю США. Многие говорят, что дело может попахивать гражданской войной. По закону Трампа с гонки снять не удастся. Даже соперники Трампа внутри партии понимают и осуждают судебные разбирательства в отношении него», - говорил американист.

При этом некоторые эксперты считают, что в своей предвыборной кампании Трамп будет раскручивать тему мира на Украине. Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН допустил, что Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с миллиардером Илоном Маском, который его поддерживает, может придумать мирный план по Украине.