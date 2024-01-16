Трамп vs Байден: В США началась предвыборная гонка кандидатов в президенты
Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии. Праймериз пройдут 23 января, тем временем политологи оценивают шансы Трампа и Байдена на выборах главы государства.
Предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддерживать экс-президента Дональда Трампа, а также выступить на его митинге и стать кандидатом в заместители Трампа, если ему предложат.
Рамасвами отметил, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в Айове и сообщить о поддержке его кандидатуры в президентской гонке.
Рамасвами был самым молодым в истории претендентом на номинацию на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии.
ВЫБОРЫ КАНДИДАТА ОТ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
В понедельник, 15 января, со штата Айова начался сезон предварительных выборов в США. Для определения единого кандидата Республиканцы проводят очные конференции, которые называются кокусами. На участках уже выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.
По предварительным результатам голосования, Рамасвами замкнул пятерку лидеров, его поддержали лишь 7% сторонников республиканцев. Лидирует Дональд Трамп, который получил примерно 52% голосов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постпред при ООН Никки Хейли.
Кокусы демократов в Айове пройдут по почте (результаты подсчитают к 5 марта), а первые праймериз состоятся в Нью-Гэмпшире 23 января. Официально Байден их пропустит, но его сторонники призывают избирателей от руки вписать его имя в бюллетень.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Ожидается, что в случае выдвижения Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом результаты социологических исследований показывают высокую поддержку Трампа среди избирателей, несмотря на возбужденные против него уголовные дела.
Согласно январскому опросу ABC News и Ipsos, 72% избирателей с республиканскими взглядами хотели бы видеть Трампа в качестве кандидата на выборах, а 68% убеждены, что у него высокие шансы одержать победу. При этом рейтинг Байдена значительно ниже — его кандидатуру поддержали всего 57% сторонников Демократической партии, которые участвовали в исследовании.
БИТВА ТРАМПА И БАЙДЕНА
Ряд экспертов и политологов допускают, что Трамп может выиграть президентские выборы. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев в интервью НСН заявлял, что Трамп вполне может снова стать президентом США, однако демократы пытаются сделать все, чтобы этого не произошло.
«Это вполне реально, только сложность в том, что Трамп бодается с действующим президентом США Джо Байденом, который сам собирается идти на выборы. Демократы закусили удила, они пытаются любой ценой не допустить прихода Трампа к власти. Против экс-президента начаты судебные процессы, а количество обвинений измеряется десятками. Демократы рассчитывают, что какое-то из этих обвинений сработает и он загремит в тюрьму», - говорил американист.
В свою очередь президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что Джо Байден использует департамент юстиции, чтобы убрать Трампа из президентской гонки. Однако, указывал Лозанский, Конституция США не позволит ему это сделать.
«Больше половины населения страны понимают, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена использует свой департамент юстиции, чтобы удалить Трампа с президентской гонки. Особенно сейчас, когда появляются все новые документы и показания свидетелей против действующего президента, команда Байдена выдвигает все новые обвинения против Трампа. С каждым новым обвинением популярность Трампа и симпатия рядовых американцев к нему только растет. Народ чувствует, что происходит что-то неслыханное, небывалое за всю историю США. Многие говорят, что дело может попахивать гражданской войной. По закону Трампа с гонки снять не удастся. Даже соперники Трампа внутри партии понимают и осуждают судебные разбирательства в отношении него», - говорил американист.
При этом некоторые эксперты считают, что в своей предвыборной кампании Трамп будет раскручивать тему мира на Украине. Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН допустил, что Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с миллиардером Илоном Маском, который его поддерживает, может придумать мирный план по Украине.
«Все кандидаты Республиканской партии выступают за прекращение боевых действий и за то, чтобы США концентрировались на будущую конфронтацию с Китаем. Не исключаю, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании вместе с Илоном Маском придумает полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы. Это понимают и демократы», - отмечал Рар.
В августе–сентябре в США должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом выборов президента станет ноябрьское голосование, передает «Радиоточка НСН».
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