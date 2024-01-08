Трамп потребовал неприкосновенности и поставил ультиматум Байдену

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что используя Министерство юстиции в качестве оружия против политического оппонента действующий глава Белого дома Джо Байден «открывает огромный ящик Пандоры».

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Политик через суд потребовал предоставить главам государства право на неприкосновенность. В противном случае он пригрозил Байдену уголовным обвинением.

«А с вторжением через границу, сданным Афганистаном, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые осели в его карманах, Джо созреет для уголовного обвинения», - заключил экс-президент США, указав, что у Байдена также не будет неприкосновенности.

Ранее Трамп пообещал, что он восстановит мир на Земле «через силу», если снова займет пост главы государства после выборов в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПрезидент СШАДжо БайденДональд Трамп

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