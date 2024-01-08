Трамп потребовал неприкосновенности и поставил ультиматум Байдену
Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что используя Министерство юстиции в качестве оружия против политического оппонента действующий глава Белого дома Джо Байден «открывает огромный ящик Пандоры».
Политик через суд потребовал предоставить главам государства право на неприкосновенность. В противном случае он пригрозил Байдену уголовным обвинением.
«А с вторжением через границу, сданным Афганистаном, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые осели в его карманах, Джо созреет для уголовного обвинения», - заключил экс-президент США, указав, что у Байдена также не будет неприкосновенности.
Ранее Трамп пообещал, что он восстановит мир на Земле «через силу», если снова займет пост главы государства после выборов в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП на федеральной трассе в Архангельской области погибли три человека
- Школы Нижневартовска перевели на дистант из-за кори
- Главком ВС Швеции призвал граждан готовиться к войне
- Смертельные ДТП: В России произошли массовые аварии с погибшими
- Трамп потребовал неприкосновенности и поставил ультиматум Байдену
- Климовских школьников переведут на удаленку из-за аварии в котельной
- Известный геронтолог, академик РАН Владимир Хавинсон умер в возрасте 77 лет
- СМИ: Россиянка погибла при падении автомобиля в море на Филиппинах
- Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
- Гладков: В Белгороде в результате обстрелов повреждены 944 жилых помещений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru