Байден пригрозил республиканцам из-за нежелания финансировать Украину
14 января 202406:01
Республиканцам в американском Конгрессе «придется за многое заплатить», если они не поддержат дополнительную помощь Украине, сообщил журналистам глава государства Джо Байден.
«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить», — сказал президент США.
Ранее в Конгрессе США анонсировали старт процедуры импичмента Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru