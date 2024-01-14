Байден пригрозил республиканцам из-за нежелания финансировать Украину

Республиканцам в американском Конгрессе «придется за многое заплатить», если они не поддержат дополнительную помощь Украине, сообщил журналистам глава государства Джо Байден.

В Конгрессе потребовали от властей США сформулировать стратегию помощи Украине

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить», — сказал президент США.

Ранее в Конгрессе США анонсировали старт процедуры импичмента Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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