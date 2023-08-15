«Пахнет гражданской войной»: Конституция США не даст Байдену устранить Трампа

Ранее большое жюри в штате Джорджия выдвинуло новые обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение. Жюри посчитало, что Трамп может быть причастен к попытке повлиять на итоги выборов в штате уже после голосования. Отмечается, что это уже четвертое уголовное дело против бывшего президента. По мнению Лозанского, подобные обвинения лишь играют на руку Трампу в условиях предвыборной гонки.

«Больше половины населения страны понимают, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена использует свой департамент юстиции, чтобы удалить Трампа с президентской гонки. Особенно сейчас, когда параллельно идет расследование в отношении самого Байдена и членов его семьи по подозрению в коррупции, когда появляются все новые документы и показания свидетелей против действующего президента, команда Байдена выдвигает все новые обвинения против Трампа», — сказал Лозанский.

Собеседник НСН также напомнил, что Конституция США не позволяет снять участника с президентской гонки.

«С каждым новым обвинением популярность Трампа и симпатия рядовых американцев к нему только растет. Народ чувствует, что происходит что-то неслыханное, небывалое за всю историю США. Многие говорят, что дело может попахивать гражданской войной. По закону Трампа с гонки снять не удастся, более того, на фоне возросшей популярности он наверняка выиграет предстоящие дебаты в штате Айова», — добавил американист.

Эксперт подчеркнул, что у Трампа нет конкурентов и внутри своей партии.

«От ближайшего преследователя — губернатора Флориды Рона Десантиса — Трампа отделяют более тридцати пунктов. К тому же, у самого Десантиса сейчас начинаются проблемы в штате, а судебные преследования придадут Трампу еще больше сил. Даже соперники Трампа внутри партии понимают и осуждают судебные разбирательства в отношении него», — отметил собеседник НСН.

В заключение Лозанский предсказал рост протестных настроений среди американцев.

«Сейчас 70 из 435 членов Палаты представителей США открыто выступили за прекращение помощи Украине. Мощь военно-промышленного комплекса по-прежнему остается значительной, а ведь многие конгрессмены получают деньги на избирательные кампании именно от военно-промышленного комплекса. Против помощи Киеву выступают и более половины граждан США, причем это опрос CNN, выступающего против Трампа. Члены Конгресса вынуждены принять во внимание и это. Вызывают раздражение и неудачи Киева на поле боя. В США огромное количество проблем, безумные траты на бесполезную военную операцию провоцируют все более сильное недовольство», — подытожил он.

Ранее Трамп назвал близкими к 100% свои шансы на победу над Байденом по итогам президентской гонки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

