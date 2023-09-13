Политолог Рар: Трамп с Маском придумают мирный план по Украине
Трамп может полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Экс-президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с миллиардером Илоном Маском может придумать мирный план по Украине, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.
Накануне издание The Economist привело мнение «десятков западных чиновников», которые считают, что украинское контрнаступление вряд ли приведет к крупному прорыву до зимы. В частности, военный эксперт Конрад Музыка отметил, что ускорить достижение прогресса Украины могло бы только развертывание более крупных подразделений, которых у нее нет, либо крах российских позиций. Рар отметил, что у Запада почти не осталось времени на поддержку Киева.
«У США есть внутренний фактор, который заставляет их где-то или быстрее действовать в плане поддержки Украины, или приостановить помощь… Это выборы. Все кандидаты Республиканской партии выступают за прекращение боевых действий и за то, чтобы США концентрировались на будущую конфронтацию с Китаем. Не исключаю, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании вместе с Илоном Маском, который его поддерживает, придумает полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы. Это понимают и демократы. У них осталось времени на поддержку до конца года, чтобы Украина выиграла. Если нет, то это будет полный крах», - сказал Рар.
Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то они должны добиться от Киева отмены указа президента Владимира Зеленского о запрете переговоров.
При этом 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу. Однако, по его словам, пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».
В среду, 13 сентября, Зеленский заявил в интервью CNN, что страны Запада помогли России подготовиться к контрнаступлению ВСУ из-за того, что вооружение шло на Украину очень долго. По его словам, российские силы успели закрепиться на украинских землях, а также заминировать поля, передает «Радиоточка НСН».
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