Политолог Рар: Трамп с Маском придумают мирный план по Украине

«У США есть внутренний фактор, который заставляет их где-то или быстрее действовать в плане поддержки Украины, или приостановить помощь… Это выборы. Все кандидаты Республиканской партии выступают за прекращение боевых действий и за то, чтобы США концентрировались на будущую конфронтацию с Китаем. Не исключаю, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании вместе с Илоном Маском, который его поддерживает, придумает полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы. Это понимают и демократы. У них осталось времени на поддержку до конца года, чтобы Украина выиграла. Если нет, то это будет полный крах», - сказал Рар.

Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то они должны добиться от Киева отмены указа президента Владимира Зеленского о запрете переговоров.

При этом 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу. Однако, по его словам, пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

В среду, 13 сентября, Зеленский заявил в интервью CNN, что страны Запада помогли России подготовиться к контрнаступлению ВСУ из-за того, что вооружение шло на Украину очень долго. По его словам, российские силы успели закрепиться на украинских землях, а также заминировать поля, передает «Радиоточка НСН».

