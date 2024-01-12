Трамп назвал Байдена худшим президентом после удара по Йемену
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена за нанесение ударов по йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситы). Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что при нем было побеждено «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация. При этом он высмеял главу Пентагона Ллойда Остина, который «ведет войну со своего ноутбука».
Экс-президент США раскритиковал Байдена за то, что тот выделяет средства на бомбардировки Йемена вместо того, чтобы решить проблему с мигрантами на южной границе Соединенных Штатов.
«Джо Байден - худший президент в истории Соединенных Штатов!» - резюмировал Трамп.
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане, напоминает «Радиоточка НСН».
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