Трамп назвал Байдена худшим президентом после удара по Йемену

Трамп заявил, что при нем было побеждено «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация. При этом он высмеял главу Пентагона Ллойда Остина, который «ведет войну со своего ноутбука».

Экс-президент США раскритиковал Байдена за то, что тот выделяет средства на бомбардировки Йемена вместо того, чтобы решить проблему с мигрантами на южной границе Соединенных Штатов.

«Джо Байден - худший президент в истории Соединенных Штатов!» - резюмировал Трамп.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане, напоминает «Радиоточка НСН».

