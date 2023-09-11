«Риторика и пиар!»: Американист усомнился, что Трамп решит конфликт на Украине
Трамп ранее обещал, что сможет решить за пять минут корейский конфликт, однако не смог этого сделать, не стоит верить его словам и сейчас, сказал НСН Юрий Рогулев.
Конфликт между Россией и США заключается не в Украине, а в том, что Москва не согласна с превосходством Вашингтона, да и веры словам экс-президента США Дональда Трампа о завершении российско-украинского конфликта нет никакой. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире Youtube-канала «Эмпатия Манучи» заявил, что спецоперация на Украине продлится два-три года. Рогулев усомнился в том, что если в течение этого времени Дональд Трамп вернет себе пост президента США, он сможет остановить конфликт на Украине.
«Во-первых, Трампу могут и не дать стать президентом, что вполне реально. Во-вторых, веры словам Трампа нет никакой: сегодня он говорит одно, завтра — совершенно другое. Будучи частным лицом, он может заявить что угодно. В-третьих, конфликт между Россией и США не из-за Украины, а из-за несогласия Москвы с доминированием Вашингтона. Подобные заявления Трампа — это риторика, пиар. Он уже обещал, что решит за пять минут корейский конфликт. Да и санкций в отношении России ввел больше, чем любой другой президент», — сказал Рогулев.
При этом собеседник НСН допустил, что Трамп сможет снова стать президентом США.
«Это вполне реально, только сложность в том, что Трамп бодается с действующим президентом США Джо Байденом, который сам собирается идти на выборы. Демократы закусили удила, они пытаются любой ценой не допустить прихода Трампа к власти. Против экс-президента начаты уже три или четыре судебных процесса, а количество обвинений измеряется десятками. Демократы рассчитывают, что какое-то из этих обвинений сработает и он загремит в тюрьму», — заключил американист.
Ранее Трамп заявил, что Байден не сможет поспособствовать прекращению конфликта вокруг Украины из-за своей некомпетентности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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