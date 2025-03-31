В США завили, что после окончания конфликта Зеленский захочет сбежать с Украины

По его словам, глава государства ведет себя вызывающе, опираясь на военную помощь от США, однако если американский лидер Дональд Трамп ее прекратит, Зеленскому придется бежать из страны. Эксперт также назвал окружение президента Украины коррумпированным.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «улетит в Вильнюс, Майами или на Кипр и заберет украденные миллионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

