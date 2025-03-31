В США завили, что после окончания конфликта Зеленский захочет сбежать с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский захочет покинуть страну любым способом после завершения конфликт, сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Сооснователь Pink Ployd Уотерс: Зеленский пытается сбежать с Украины

По его словам, глава государства ведет себя вызывающе, опираясь на военную помощь от США, однако если американский лидер Дональд Трамп ее прекратит, Зеленскому придется бежать из страны. Эксперт также назвал окружение президента Украины коррумпированным.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «улетит в Вильнюс, Майами или на Кипр и заберет украденные миллионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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