Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет

По его словам, Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет. Трамп отметил, что уверен в намерении российского коллеги заключить соглашение по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

