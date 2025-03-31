Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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По его словам, Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет. Трамп отметил, что уверен в намерении российского коллеги заключить соглашение по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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