Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что не рассматривает возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако допустил диалог с представителями российского бизнеса.

Зеленский уточнил, что Украина готова обсуждать возможное урегулирование конфликта с теми, кто представляет крупные экономические интересы в России и имеет видение окончания боевых действий.