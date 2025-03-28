Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что не рассматривает возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако допустил диалог с представителями российского бизнеса.
Зеленский уточнил, что Украина готова обсуждать возможное урегулирование конфликта с теми, кто представляет крупные экономические интересы в России и имеет видение окончания боевых действий.
14 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявлял, что допускает встречу с Путиным, но только после согласования единого плана действий между США, Европой и Украиной.
В свою очередь, российский президент неоднократно подчеркивал готовность к переговорам с Украиной, однако отмечал, что соглашения могут быть заключены только с легитимной властью. Путин указывал, что Зеленский, по его мнению, утратил такие полномочия после истечения срока президентского мандата в мае 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru