НЕРЕШИТЕЛЬНЫЕ НАЕМНИКИ

Председатель американской фирмы MOSAIC, которая специализируется на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена рассказал в интервью РИА Новости, что хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине.

По его словам, иностранные структуры, рассматривающие возможность прихода на Украину, в частности разочарованы тем, с какими тяжелыми условиям и операционными сложностями приходится сталкиваться на позициях ВСУ.

Шиена добавил, что эти факторы привели к снижению количества таких организаций на Украине. При этом, по его мнению, наступление российских военных может и вовсе привести к усилению хаоса в рядах ВСУ.