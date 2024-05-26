Наемники боятся, а НАТО делает: Иностранцы отказались служить на Украине
Страны Балтии пригрозили отправить свои войска на Украину, а Польша подняла военные самолеты из-за «угрозы» российской авиации.
Несмотря на сокращение числа иностранных наемников на Украине, НАТО продолжает помогать Киеву в противостоянии с Россией и даже пытается активизироваться на территории некоторых государств-членов.
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЕ НАЕМНИКИ
Председатель американской фирмы MOSAIC, которая специализируется на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена рассказал в интервью РИА Новости, что хаос и сложное положение на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов на Украине.
По его словам, иностранные структуры, рассматривающие возможность прихода на Украину, в частности разочарованы тем, с какими тяжелыми условиям и операционными сложностями приходится сталкиваться на позициях ВСУ.
Шиена добавил, что эти факторы привели к снижению количества таких организаций на Украине. При этом, по его мнению, наступление российских военных может и вовсе привести к усилению хаоса в рядах ВСУ.
Между тем, в начале мая на Украине предложили легализовать частные военные компании. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады. Согласно проекту закона «О международных оборонных компаниях», украинские ЧВК будут действовать исключительно за границей, но их регистрация будет происходить на Украине, и они должны будут платить налоги внутри страны.
До этого Украина собиралась нанять иностранных пилотов, состоящих в ЧВК США и Канады, для пилотирования истребителей F-16.
НАЕМНИКИ БОЯТСЯ, А НАТО НЕТ
При этом на фоне активного наступления России в зоне украинского конфликта в НАТО призвали разрешить использовать Украине западное оружие по территории РФ.
«Особенно сейчас, когда в Харькове... идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
26 мая Польша в ответ якобы на «рост» активности российской дальней авиации, подняла в своем воздушном пространстве военные самолеты. Причем не только собственные, но и союзнические.
В свою очередь издание Spiegel сообщило, что страны Балтии заявили о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных в зоне конфликта.
Представитель МИД Польши Павел Вронский также заявлял, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны у границ против российских ракет. А глава польского дипломатического ведомства Радослав Сикорский вообще рассказал, что США пригрозили РФ «уничтожением» в случае, если Москва применит на Украине ядерное оружие.
В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек мировую войну в случае удара США по целям в РФ.
«Учитывая, что еще один поляк, Анджей Дуда (президент Польши — прим. НСН), недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла», - написал он в своих соцсетях.
НАТО ДРОНЫ
Между тем председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета Владимир Рогов заявил, что удары по России ВСУ координируются беспилотниками НАТО.
При этом он добавил, что в первую очередь речь идет об ударах в Крыму и Краснодарском крае. Он напомнил, что дроны «накручивают круги» около полуострова и Кубани на максимально возможном приближении. После разведки Киев наносит удары ракетами, дронами или морскими беспилотниками.
Рогов указал, что беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО формально находятся в небе над нейтральными водами, но при этом приближаются максимально близко к границам РФ и выполняют военные задачи. Базируются они на авиабазе в Италии.
В том числе и сегодня у берегов Сочи обнаружили американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk. По данным сервиса Flightradar24, он вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что аппараты Global Hawk должны стать законной целью для ВС РФ.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил Украину с ЧВК, так как она, по его мнению, воюет ради выгоды Запада и с помощью западного оружия.
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