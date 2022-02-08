«Терпи, моя красавица»: О чем намекнул Путин на переговорах с Макроном
Прошедшие накануне пятичасовые переговоры между президентами Макроном и Путиным касались уже известных сложностей с НАТО и Украиной, однако лидеры выразили надежду на возможность деэскалации.
Под покровом ночи 7 февраля в Москве завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Диалог мировых лидеров длился более пяти часов.
Основной темой, конечно, была безопасность. Путин пояснил французскому коллеге, что в предложениях, выдвинутых Москвой, нет ни одного неисполнимого пункта, однако Соединенные Штаты «просто обошли» пункты о нераспространении НАТО и возвращения инфраструктуры организации к границам 1997 года.
Кроме того, Путин напомнил о минских договоренностях, которые были призваны стать основой для урегулирования ситуации на Донбассе, однако не достигли своих целей. Оба лидера подтвердили важность соглашений, однако Путин возложил ответственность за их несоблюдение на украинское руководство.
«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — передает слова Путина РИА Новости.
Кроме того, Путин выразил готовность предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, несмотря на расхождения по многим пунктам урегулирования на Донбассе. По его словам, такое предложение российская сторона делала и раньше, считая неправомерным уголовное преследование бывшего украинского лидера.
Российский президент также изложил свое видение ситуации с гипотетическим вступлением Украины в НАТО, заявив, что в таком случае становится возможным военный конфликт между Россией и странами - участницами альянса, в том числе из-за Крыма. Путин подчеркнул, что победителей в таком конфликте не будет.
«И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия — противник, б) возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО, пятая статья (вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, - прим. НСН) не отменена, наоборот господин [президент США Джо] Байден недавно сказал, что пятая статья — это абсолютно императив и будет исполнена. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО... нам что, воевать с НАТО?» — сказал президент.
Путин добавил, что никто не хочет подобного развития событий, поэтому эти переговоры и были организованы. Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что «мирный путь» в Европе можно найти с помощью уже существующих договоренностей в рамках ОБСЕ. 8 февраля должны пройти переговоры Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским, на которых, как отметил Путин, французскому лидеру «придется нелегко».
При этом ранее эксперты отмечали, что Франция и Германия обеспокоены воинственной антироссийской политикой Великобритании. Так, колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани отмечала, что Париж и Берлин действуют придерживаются «более сдержанной дипломатии в отношении Москвы», при этом Великобритания «полноценно приняла курс» США и действует как активный союзник Вашингтона.
Со своей стороны, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». предположил, что демонстративные действия западных дипломатов и политиков являются лишь фоном для непубличных переговоров России и США.
«Мне кажется, что вся эта паника, демонстративная эвакуация дипломатов из Киева – это просто часть медиаистерии, которая должна сопровождать реальные переговоры между Россией и США, направленные на разграничение сфер влияния. Здесь самые сильные стороны договариваются напрямую, исключая различного рода посредников: Украину, Францию, Германию, и так далее», - отметил аналитик.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит подумать о роспуске НАТО. Рар подчеркнул, что альянс находится под «диктатом англосаксов», и от него нужно отказываться. Рар призвал распустить «ненужную НАТО», а взамен «воскресить ОБСЕ», которая, по его мнению, лучше справиться с вызовами безопасности.
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