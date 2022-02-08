«Терпи, моя красавица»: О чем намекнул Путин на переговорах с Макроном

Под покровом ночи 7 февраля в Москве завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Диалог мировых лидеров длился более пяти часов.

Основной темой, конечно, была безопасность. Путин пояснил французскому коллеге, что в предложениях, выдвинутых Москвой, нет ни одного неисполнимого пункта, однако Соединенные Штаты «просто обошли» пункты о нераспространении НАТО и возвращения инфраструктуры организации к границам 1997 года.

Кроме того, Путин напомнил о минских договоренностях, которые были призваны стать основой для урегулирования ситуации на Донбассе, однако не достигли своих целей. Оба лидера подтвердили важность соглашений, однако Путин возложил ответственность за их несоблюдение на украинское руководство.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — передает слова Путина РИА Новости.