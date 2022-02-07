Политолог Рар призвал канцлера Германии «распустить НАТО»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит подумать о роспуске НАТО. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Рар подчеркнул, что альянс находится под «диктатом англосаксов», и от него нужно отказываться. Рар призвал распустить «ненужную НАТО», а взамен «воскресить ОБСЕ», которая, по его мнению, лучше справиться с вызовами безопасности.

Политолог также напомнил, что «воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США» в Германии не хотят. Он подчеркнул, что за военный конфликт и за вступление Украины в НАТО ратует только часть политиков.

Ранее генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что расширение НАТО на восток несет угрозу для альянса, которая приведет к «смерти» объединения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОАлександр РарГермания
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