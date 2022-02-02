Прощай, оружие? Договорятся ли США и РФ о ракетах и границах

Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля.

«Уже сейчас понятно (…), что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

ПЕРЕПАЛКИ

Недовольство российского лидера разделили и другие представители высшего эшелона власти. Так, постпред России при ООН Василий Небензя накануне, 1 февраля, вступил в острейшую (по версии американской прессы) перепалку со своей коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд, которая обвинила РФ в «выставлении агрессорами» Украины и стран Запада, чтобы получить предлог для «вторжения».

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — заявил Небензя, обвинив, в свою очередь, США в украинских событиях 2014 года.

Продолжил ссору российский посол в США Анатолий Антонов, который раскритиковал заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о неравенстве действий России и США в мировой политике. Как передает ТАСС, ранее на брифинге Псаки заявила, что Россия использовала «химическое оружие» и «вторглась в прошедшие несколько лет в целый ряд стран».

США же, парировал Антонов, ставили «кровавые эксперименты» по «демократизации мира», которые принесли лишь хаос, нестабильность и человеческие жертвы. Дипломат припомнил военные операции НАТО в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане, предложив коллегам «почаще смотреть в зеркало» вместо чтения нравоучений.

УЛЬТИМАТУМЫ

Ранее Путин (ожидаемо) проигнорировал международную конференцию по безопасности в Мюнхене. Несмотря на принципиальную озабоченность темой безопасности, Путину нечего делать на этом мероприятии, поскольку западные политики не намерены его слушать, объяснил ранее выбор президента немецкий политолог Александр Рар в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Скорее было бы сенсацией, если бы он согласился. <...> Россия со своим ультиматумом и где-то даже угрозами осталась наедине. Что в такой ситуации делать Путину? Дальше угрожать - для этого трибуна Мюнхенской конференции неподходящая, хотя можно было, конечно, но, я думаю, он этого не хочет», - объяснил выбор российского президента Рар.



Некоторые публичные лица также отметили, что США и НАТО следует «поступиться» Украиной в вопросах мировой безопасности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«США открыты для диалога, но на своих условиях. Они будут милитаризировать Украину, хотя много раз говорилось о том, что создание там военных баз, поставка вооружения – недопустимы. Главная «красная черта» – это как раз невступление Украины в НАТО. США не хотят поступиться малым. Для Запада с точки зрения безопасности вот этим малым являются гарантии невступления Украины в НАТО и отсутствие там ее баз. Это небольшое требование», - посчитал Цеков.



При этом ряд политологов полагают, что демонстративные действия западных дипломатов и политиков являются лишь фоном для непубличных переговоров России и США. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мне кажется, что вся эта паника, демонстративная эвакуация дипломатов из Киева – это просто часть медиаистерии, которая должна сопровождать реальные переговоры между Россией и США, направленные на разграничение сфер влияния. Здесь самые сильные стороны договариваются напрямую, исключая различного рода посредников: Украину, Францию, Германию, и так далее», - отметил аналитик.



КОМПРОМИССЫ?

При всех расхождениях стороны конфликта не теряют надежды установить контакт. Из трех озвученных Россией требований США, по заявлениям официальных представителей, готовы исполнить лишь последнее, посвященное непосредственно безопасности.

В этой области намечаются подвижки. Агентство Bloomberg передает, что США готовы обсуждать с Россией возможность удостовериться в отсутствии крылатых ракет «Томагавк» на базах НАТО в Румынии и Польше в том случае, если Москва готова делиться информацией о своих ракетах.

По имеющимся данным, Румыния готова позволить представителям России осмотреть свои базы в том случае, если Россия сделает зеркальные шаги. Польша тоже может согласиться с такой мерой в ответ на осмотр польскими чиновниками баз в Калининграде.

