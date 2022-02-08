Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном содержательными и полезными, передает ТАСС.
По словам Путина, переговоры прошли в деловом ключе. Макрон также отметил содержательность состоявшегося разговора, указав на то, что у сторон есть разные взгляды на вопросы.
Диалог лидеров Франции и РФ длился около пяти часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что временные ограничения на разговор не устанавливались.
Макрон находится с официальным визитом в Москве. За неделю перед встречей президенты несколько раз разговаривали по телефону.
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