Путин: Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности
Российский президент Владимир Путин сообщи, что Москва готовит ответ Западу по теме гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.
Об этом глава государства заявил на совместной с президентом Франции пресс-конференции после состоявшихся переговоров лидеров двух стран.
«Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим в Вашингтон и Брюссель», — сообщил российский лидер.
Также, по словам Путина, США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Запад оставил без внимания центральные тревоги Москвы.
Напомним, как сообщил президент Франции, Париж и Москвыа договорились совместно работать над гарантиями безопасности в Европе.
Макрон отметил, что не поддерживает пересмотр существующих договоренностей по безопасности за счет ущемления прав европейцев.
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