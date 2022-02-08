Путин: Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности

Российский президент Владимир Путин сообщи, что Москва готовит ответ Западу по теме гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.

Макрон: Франция и РФ договорились работать над гарантиями безопасности

Об этом глава государства заявил на совместной с президентом Франции пресс-конференции после состоявшихся переговоров лидеров двух стран.

«Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим в Вашингтон и Брюссель», — сообщил российский лидер.

Также, по словам Путина, США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Запад оставил без внимания центральные тревоги Москвы.

Напомним, как сообщил президент Франции, Париж и Москвыа договорились совместно работать над гарантиями безопасности в Европе.

Макрон отметил, что не поддерживает пересмотр существующих договоренностей по безопасности за счет ущемления прав европейцев.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:НАТОВладимир Путин
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