Кандидат в президенты Франции Пекресс по-русски обратилась к «гордому русскому народу»

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе», — заявила по-русски Пекресс в эфире телеканала France 5.

Кандидат в президенты подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», сообщает Ura.ru.

Затем французский политик перешла на родной язык, добавив, что с РФ необходимо вести диалог, в рамках которого Европе следует придерживаться консолидированной позиции.

В прошлом Валери Пекресс занимала посты министра высшего образования и министра бюджета Франции. Политик владеет несколькими языками, в том числе русским, а в детстве даже побывала в СССР, пишет РИА ФАН.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стабилизировать международную обстановку без диалога с Россией невозможно.

