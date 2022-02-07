Кандидат в президенты Франции Пекресс по-русски обратилась к «гордому русскому народу»
Кандидат в президенты Франции от республиканцев Валери Пекресс обратилась к россиянам, призвав народ строить совместное будущее Европы.
Je veux dire au fier peuple russe que nous devons construire la paix en Europe et que commencer une guerre avec l'Ukraine serait une terrible erreur. #Pecresse2022 pic.twitter.com/DZOFfbr5A0— Valérie Pécresse (@vpecresse) February 6, 2022
«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе», — заявила по-русски Пекресс в эфире телеканала France 5.
Кандидат в президенты подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», сообщает Ura.ru.
Затем французский политик перешла на родной язык, добавив, что с РФ необходимо вести диалог, в рамках которого Европе следует придерживаться консолидированной позиции.
В прошлом Валери Пекресс занимала посты министра высшего образования и министра бюджета Франции. Политик владеет несколькими языками, в том числе русским, а в детстве даже побывала в СССР, пишет РИА ФАН.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стабилизировать международную обстановку без диалога с Россией невозможно.
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