Макрон: Франция и РФ договорились работать над гарантиями безопасности

Франция и РФ договорились совместно работать над гарантиями безопасности в Европе. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

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Макрон отметил, что не поддерживает пересмотр существующих договоренностей по безопасности за счет ущемления прав европейцев. Он добавил, что ближайшие дни пройдут содержательные дискуссии по вопросу нового порядка стабильности и безопасности в Европе.

Французский лидер находится с официальным визитом в Москве. За неделю перед встречей президенты несколько раз разговаривали по телефону.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль Макрон
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