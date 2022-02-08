Макрон: Франция и РФ договорились работать над гарантиями безопасности
Франция и РФ договорились совместно работать над гарантиями безопасности в Европе. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Макрон отметил, что не поддерживает пересмотр существующих договоренностей по безопасности за счет ущемления прав европейцев. Он добавил, что ближайшие дни пройдут содержательные дискуссии по вопросу нового порядка стабильности и безопасности в Европе.
Французский лидер находится с официальным визитом в Москве. За неделю перед встречей президенты несколько раз разговаривали по телефону.
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