Макрон: Франция и РФ договорились работать над гарантиями безопасности

Макрон отметил, что не поддерживает пересмотр существующих договоренностей по безопасности за счет ущемления прав европейцев. Он добавил, что ближайшие дни пройдут содержательные дискуссии по вопросу нового порядка стабильности и безопасности в Европе.

Французский лидер находится с официальным визитом в Москве. За неделю перед встречей президенты несколько раз разговаривали по телефону.

