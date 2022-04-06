«Теперь не фейк»: Россия прощается с Владимиром Жириновским
Бессменный и эпатажный лидер либерал-демократов не смог справиться с «тяжелой болезнью» и покинул мир, оставив вопрос о преемнике открытым.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в среду днем на 76-м году жизни.
Первым об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, память политика уже почтили парламентарии, а в ЛДПР назвали кончину «пророка» ударом для всей России.
При этом 25 марта уже сообщалось о смерти Жириновского, находившегося со 2 февраля в больнице с осложнениями от COVID-19. Правда, тогда эту новость назвали «уткой», «фейком» и «провокацией».
ПРОРОК, КОТОРЫЙ ЗАБОЛЕЛ
Информация о смерти Жириновского появилась в Telegram Володина около часа дня.
«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел», - написал спикер.
При этом Володин назвал уход Жириновского «невосполнимой потерей», указав, что лучшая оценка его деятельности – поддержка избирателей.
В Минздраве подтвердили, что ведущие специалисты «до последнего боролись за жизнь» политика.
Депутаты Госдумы прервали в среду заседание на час, почтив память Жириновского минутой молчания.
В ЛДПР подтвердили, что лидер партии скончался именно сегодня.
«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», - констатировали в Telegram ЛДПР.
Соратники отметили, что «из жизни ушел без преувеличения великий человек», высказав мнение, что для России Жириновский «был пророком, практически, ясновидцем».
Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил президент РФ Владимир Путин, экс-президент Дмитрий Медведев и многие другие политики.
ФЕЙКИ, УТКИ И ЛЖЕЦЫ
Эксцентричный политик, высказывания которого долгие годы гремели на всю Россию, «пропал с радаров» в начале февраля.
Вскоре в СМИ появилась информация о госпитализации Жириновского, однако в ЛДПР до 9 февраля ее опровергали. Тем не менее, в Минздраве тогда подтвердили, что Владимир Вольфович находится в ЦКБ со 2 февраля, назвав его состояние «стабильным».
Дальнейшая информация о здоровье политика была крайне противоречива. СМИ утверждали, что Жириновского, сделавшего восемь прививок от коронавируса, подключили к ИВЛ, он находится чуть ли не в критическом состоянии и никого не узнает, однако в партии заверяли, что он «раздает указания».
25 марта разразился гром: сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Жириновский «умер сегодня в 10:45 утра», а до этого сутки провел в коме, однако вскоре удалил свой пост.
На Пронюшкина обрушились буквально все.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неприличным» то, что «сегодня кто-то утку запустил».
«Слава Богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - заверил Песков.
Со своей стороны, Вячеслав Володин потребовал от СМИ удалить «фейковые сообщения», отметив, что врачи борются за Жириновского, которому «сегодня сделали КТ».
При этом он призвал сенатора-обманщика «сложить полномочия».
Между тем в ЛДПР назвали недобрую весть «грязной провокацией желтой прессы», пообещав, «наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского».
А в Минздраве заверили, что политик «стабильно жив».
БРЕЖНЕВ, ПРЕЕМНИК И «ВЫБОРЫ ДО СМЕРТИ»
Относительная пауза продолжалась 12 дней.
За это время СМИ успели назвать возможных преемников Жириновского. В их числе упоминались губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, депутаты Андрей Луговой, Ярослав Нилов и Алексей Диденко.
Однако гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на сегодняшний день адекватных преемников Жириновского нет.
«На данный момент все, как и предсказывалось – нет адекватной замены. Это партия вождистского типа, сейчас для нее идет серьезный вызов. Нужно учитывать, что высокий рейтинг партии – это рейтинг Жириновского. (…) Те фамилии, которые сейчас называются, они на слуху. Но вопрос в том, смогут ли они стать фигурами федерального масштаба для партии в целом», - указал Потуремский.
Между тем, на экстренном заседании фракции ЛДПР после смерти лидера исполняющим обязанности ее руководителя был назначен председатель парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Лидер ЛДПР ранее высказывался о возможном преемнике.
«Мне ни одного сменщика на всей планете Земля не подготовит никто», - приводит ТАСС цитату политика 2019 года.
В марте 2021 года Жириновский пообещал уйти из политики в 90 лет, с 1 мая 2036 года, в 2017-м он сетовал на отсутствие любви, в 2020-м признавался, что «прожил жизнь на тройку», в 2021 году, отмечая 75-летие, называл себя «счастливым человеком».
В 2020 году Жириновский заговорил о смерти, пообещав настаивать на том, чтобы его «похоронили на Красной площади, справа от Брежнева», а лидера КПРФ Геннадия Зюганова – слева.
А в далеком 2008-м Жириновский обещал «до самой смерти участвовать в выборах».
«Даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу», - цитирует политика ТАСС.
На фоне спецоперации на Украине Жириновский запомнился многими как пророк, почти точно предсказавший ее начало. Однако, сам политик результаты своего предсказания уже не увидит.
Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате, а с 1989 года был бессменным лидером Либерал-демократической партии Советского Союза, в 1992 году переименованной в ЛДПР.
По данным СМИ, его похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
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