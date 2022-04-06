«Теперь не фейк»: Россия прощается с Владимиром Жириновским

ФЕЙКИ, УТКИ И ЛЖЕЦЫ

Эксцентричный политик, высказывания которого долгие годы гремели на всю Россию, «пропал с радаров» в начале февраля.

Вскоре в СМИ появилась информация о госпитализации Жириновского, однако в ЛДПР до 9 февраля ее опровергали. Тем не менее, в Минздраве тогда подтвердили, что Владимир Вольфович находится в ЦКБ со 2 февраля, назвав его состояние «стабильным».

Дальнейшая информация о здоровье политика была крайне противоречива. СМИ утверждали, что Жириновского, сделавшего восемь прививок от коронавируса, подключили к ИВЛ, он находится чуть ли не в критическом состоянии и никого не узнает, однако в партии заверяли, что он «раздает указания».

25 марта разразился гром: сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Жириновский «умер сегодня в 10:45 утра», а до этого сутки провел в коме, однако вскоре удалил свой пост.

На Пронюшкина обрушились буквально все.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неприличным» то, что «сегодня кто-то утку запустил».

«Слава Богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - заверил Песков.

Со своей стороны, Вячеслав Володин потребовал от СМИ удалить «фейковые сообщения», отметив, что врачи борются за Жириновского, которому «сегодня сделали КТ».

При этом он призвал сенатора-обманщика «сложить полномочия».

Между тем в ЛДПР назвали недобрую весть «грязной провокацией желтой прессы», пообещав, «наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского».

А в Минздраве заверили, что политик «стабильно жив».