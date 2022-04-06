«Теперь не фейк»: Россия прощается с Владимиром Жириновским

Бессменный и эпатажный лидер либерал-демократов не смог справиться с «тяжелой болезнью» и покинул мир, оставив вопрос о преемнике открытым.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в среду днем на 76-м году жизни.

Первым об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, память политика уже почтили парламентарии, а в ЛДПР назвали кончину «пророка» ударом для всей России.

При этом 25 марта уже сообщалось о смерти Жириновского, находившегося со 2 февраля в больнице с осложнениями от COVID-19. Правда, тогда эту новость назвали «уткой», «фейком» и «провокацией».

Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

ПРОРОК, КОТОРЫЙ ЗАБОЛЕЛ

Информация о смерти Жириновского появилась в Telegram Володина около часа дня.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел», - написал спикер.

При этом Володин назвал уход Жириновского «невосполнимой потерей», указав, что лучшая оценка его деятельности – поддержка избирателей.

В Минздраве подтвердили, что ведущие специалисты «до последнего боролись за жизнь» политика.

Депутаты Госдумы прервали в среду заседание на час, почтив память Жириновского минутой молчания.

В ЛДПР подтвердили, что лидер партии скончался именно сегодня.

«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», - констатировали в Telegram ЛДПР.

Соратники отметили, что «из жизни ушел без преувеличения великий человек», высказав мнение, что для России Жириновский «был пророком, практически, ясновидцем».

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил президент РФ Владимир Путин, экс-президент Дмитрий Медведев и многие другие политики.

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ФЕЙКИ, УТКИ И ЛЖЕЦЫ

Эксцентричный политик, высказывания которого долгие годы гремели на всю Россию, «пропал с радаров» в начале февраля.

Вскоре в СМИ появилась информация о госпитализации Жириновского, однако в ЛДПР до 9 февраля ее опровергали. Тем не менее, в Минздраве тогда подтвердили, что Владимир Вольфович находится в ЦКБ со 2 февраля, назвав его состояние «стабильным».

Дальнейшая информация о здоровье политика была крайне противоречива. СМИ утверждали, что Жириновского, сделавшего восемь прививок от коронавируса, подключили к ИВЛ, он находится чуть ли не в критическом состоянии и никого не узнает, однако в партии заверяли, что он «раздает указания».

25 марта разразился гром: сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Жириновский «умер сегодня в 10:45 утра», а до этого сутки провел в коме, однако вскоре удалил свой пост.

На Пронюшкина обрушились буквально все.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неприличным» то, что «сегодня кто-то утку запустил».

«Слава Богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - заверил Песков.

Со своей стороны, Вячеслав Володин потребовал от СМИ удалить «фейковые сообщения», отметив, что врачи борются за Жириновского, которому «сегодня сделали КТ».

При этом он призвал сенатора-обманщика «сложить полномочия».

Между тем в ЛДПР назвали недобрую весть «грязной провокацией желтой прессы», пообещав, «наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского».

А в Минздраве заверили, что политик «стабильно жив».

«Нет адекватной замены»: Политолог оценил преемников Жириновского

БРЕЖНЕВ, ПРЕЕМНИК И «ВЫБОРЫ ДО СМЕРТИ»

Относительная пауза продолжалась 12 дней.

За это время СМИ успели назвать возможных преемников Жириновского. В их числе упоминались губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, депутаты Андрей Луговой, Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Однако гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на сегодняшний день адекватных преемников Жириновского нет.

«На данный момент все, как и предсказывалось – нет адекватной замены. Это партия вождистского типа, сейчас для нее идет серьезный вызов. Нужно учитывать, что высокий рейтинг партии – это рейтинг Жириновского. (…) Те фамилии, которые сейчас называются, они на слуху. Но вопрос в том, смогут ли они стать фигурами федерального масштаба для партии в целом», - указал Потуремский.

Между тем, на экстренном заседании фракции ЛДПР после смерти лидера исполняющим обязанности ее руководителя был назначен председатель парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР ранее высказывался о возможном преемнике.

«Мне ни одного сменщика на всей планете Земля не подготовит никто», - приводит ТАСС цитату политика 2019 года.

В марте 2021 года Жириновский пообещал уйти из политики в 90 лет, с 1 мая 2036 года, в 2017-м он сетовал на отсутствие любви, в 2020-м признавался, что «прожил жизнь на тройку», в 2021 году, отмечая 75-летие, называл себя «счастливым человеком».

В 2020 году Жириновский заговорил о смерти, пообещав настаивать на том, чтобы его «похоронили на Красной площади, справа от Брежнева», а лидера КПРФ Геннадия Зюганова – слева.

А в далеком 2008-м Жириновский обещал «до самой смерти участвовать в выборах».

«Даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу», - цитирует политика ТАСС.

На фоне спецоперации на Украине Жириновский запомнился многими как пророк, почти точно предсказавший ее начало. Однако, сам политик результаты своего предсказания уже не увидит.

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Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате, а с 1989 года был бессменным лидером Либерал-демократической партии Советского Союза, в 1992 году переименованной в ЛДПР.

По данным СМИ, его похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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ФОТО: РИА Новости
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