Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Президент России Владимир Путин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был опытным политиком, а также ярким оратором и полемистом, сообщает пресс-служба Кремля..
В сообщении говорится, что глава государства выразил глубокие соболезнования в связи со смертью политика. В своеё телеграмме он отметил, что Жириновский «многое сделал для становления и развития российского парламентаризма».
«Он искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – подчеркнул российский лидер.
Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в начале февраля. В пресс-службе Минздрава РФ заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, однако болезнь оказалась сильнее - политик умер 6 апреля в возрасте 75 лет, сообщает RT.
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