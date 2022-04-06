Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

В сообщении говорится, что глава государства выразил глубокие соболезнования в связи со смертью политика. В своеё телеграмме он отметил, что Жириновский «многое сделал для становления и развития российского парламентаризма».

«Он искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – подчеркнул российский лидер.

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в начале февраля. В пресс-службе Минздрава РФ заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, однако болезнь оказалась сильнее - политик умер 6 апреля в возрасте 75 лет, сообщает RT.