«Нет адекватной замены»: Политолог оценил преемников Жириновского
Высокий рейтинг партии ЛДПР всегда зависел именно от Жириновского, заявил НСН Виктор Потуремский.
На сегодняшний день нет адекватных преемников лидера ЛДПР Владимира Жириновского, однако на случай продолжительной болезни политика следует искать будущего главу партии именно в Госдуме, заявил гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне стало известно, что партия ЛДПР обсуждает возможных преемников лидера объединения Владимира Жириновского на случай его продолжительной болезни. Так, пост главы ЛДПР могут занять, в частности, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и депутат Госдумы Андрей Луговой. Виктор Потуремский считает, что болезнь Жириновского стала серьезным вызовом для партии.
«На данный момент все, как и предсказывалось – нет адекватной замены. Это партия вождистского типа, сейчас для нее идет серьезный вызов. Нужно учитывать, что высокий рейтинг партии – это рейтинг Жириновского. С другой стороны, нельзя сказать, что ЛДПР имеет особенные территории успеха. Дальний Восток, Красноярский край, Тюменская область – это регионы, где ЛДПР наиболее сильны. Однако во всех прочих территориях ЛДПР представлены крайне слабо, нет региональных отделений. Лидеров нужно смотреть не по территориальному признаку, а в ЛДПР в Госдуме. Те фамилии, которые сейчас называются, они на слуху. Но вопрос в том, смогут ли они стать фигурами федерального масштаба для партии в целом», - сказал Потуремский.
Также политолог отметил, сын Жириновского Игорь Лебедев не рассматривается в качестве преемника из-за недостатка послужного списка.
«Для того, чтобы претендовать на роль лидера федеральной партии, необходимо иметь некий послужной список, некую стратегию успеха», - резюмировал Лебедев.
В начале февраля Владимир Жириновский в начале был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, политик продолжает лечение. На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о смерти лидера ЛДПР, однако партия, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин опровергли эту информацию.
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