«Нет адекватной замены»: Политолог оценил преемников Жириновского

Накануне стало известно, что партия ЛДПР обсуждает возможных преемников лидера объединения Владимира Жириновского на случай его продолжительной болезни. Так, пост главы ЛДПР могут занять, в частности, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и депутат Госдумы Андрей Луговой. Виктор Потуремский считает, что болезнь Жириновского стала серьезным вызовом для партии.

«На данный момент все, как и предсказывалось – нет адекватной замены. Это партия вождистского типа, сейчас для нее идет серьезный вызов. Нужно учитывать, что высокий рейтинг партии – это рейтинг Жириновского. С другой стороны, нельзя сказать, что ЛДПР имеет особенные территории успеха. Дальний Восток, Красноярский край, Тюменская область – это регионы, где ЛДПР наиболее сильны. Однако во всех прочих территориях ЛДПР представлены крайне слабо, нет региональных отделений. Лидеров нужно смотреть не по территориальному признаку, а в ЛДПР в Госдуме. Те фамилии, которые сейчас называются, они на слуху. Но вопрос в том, смогут ли они стать фигурами федерального масштаба для партии в целом», - сказал Потуремский.