Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это невосполнимая потеря. Депутат подчеркнул, что Жириновский был ярким и талантливым политиком, который «всегда был в гуще событий, глубоко понимал как устроен мир, и многое предвидел».
«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», - добавил Володин.
Ранее Жириновский заразился коронавирусом, напоминает RT. В пресс-службе Минздрава России уточнили, что политик и был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля.
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