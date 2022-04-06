Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

По его словам, это невосполнимая потеря. Депутат подчеркнул, что Жириновский был ярким и талантливым политиком, который «всегда был в гуще событий, глубоко понимал как устроен мир, и многое предвидел».



«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», - добавил Володин.

Ранее Жириновский заразился коронавирусом, напоминает RT. В пресс-службе Минздрава России уточнили, что политик и был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля.