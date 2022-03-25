«Пророк жив!» В России возмущены «уткой» о смерти Жириновского
Песков назвал неприличной «утку» о Жириновском, Володин призвал СМИ к совести, в ЛДПР пообещали наказать «лжецов», а сенатор Пронюшкин извинился и перевел стрелки.
В пятницу днем в России взорвалась информационная бомба. Сенатор Александр Пронюшкин сообщил о смерти Владимира Жириновского, после чего эту информацию начали опровергать абсолютно все.
На фоне такой реакции Пронюшкин уже стер свое сообщение и извинился. Лишь в Telegram-канале Mash до сих пор написано, что лидер ЛДПР «умер сегодня в 10:45 утра», а до этого сутки провел в коме.
УДАЛИТЬ ФЕЙКИ, СЛОЖИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ!
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», - написал за две минуты до полудня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Примерно через полчаса в его Telegram появилось более грозное заявление, адресованное журналистам и 34-летнему сенатору Пронюшкину, представляющему в Совфеде Владимирскую область.
«Обращаюсь к представителям СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском: Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», - подчеркнул Володин.
В Кремле также отреагировали на «утку о Жириновском»
"Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Минздраве также подтвердили, что Владимир Вольфович «стабильно» жив.
«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», - отмечалось в сообщении Минздрава, поступившем в информагентства около 12:00.
ЭТО НЕ ПРОСТО «УТКА!»
В ЛДПР возмутились информацией о кончине своего лидера, назвав ее «ложью» и провокацией желтой прессы.
«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация «желтой» прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», - сказано в сообщении, появившемся в Telegram ЛДПР в 12:09.
При этом слова «ложь», «плановую» и «стабильно» либерал-демократы написали капсом.
Примерно через полчаса в ЛДПР пообещали наказать «лжецов, которые похоронили Жириновского».
«ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые «похоронили» Жириновского. Повторяем: его состояние стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накалён до предела, подобные «фейки» – это не просто газетная «утка», а настоящая агтигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», - подчеркнули в партии.
Со своей стороны, замруководителя высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов увязал вброс «фейка о Жириновском» с предстоящей встречей фракции с премьером Михаилом Мишустиным.
«Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи с Мишустиным», - сказал Нилов ТАСС.
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ПРОРОЧЕСТВА И СТРЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ
Судя по всему, лжецом, которого грозят наказать в ЛДПР, являются не желтые СМИ, а сенатор Александр Пронюшкин, которого на официальном сайте партии Жириновского называют «членом Совета Федерации от ЛДПР».
По данным СМИ, Пронюшкин вступил в ЛДПР в 2012 году и некоторое время возглавлял Муромское отделение партии.
На сайте Совета Федерации указано, что представитель Владимирской области был наделен полномочиями сенатора в октябре 2018 года, а заканчиваются они в сентябре 2022-го.
Также указано, что перед тем, как стать сенатором, Пронюшкин работал начальником департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания».
После многочисленных опровержений Пронюшкин удалил свой пост, извинился и перевел стрелки на других.
«Уважаемые друзья и коллеги. Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. (...) Пост удален, причастные к публикации - понесут ответственность», - написал в Telegram сенатор, высказывания которого приводят РИА Новости.
Примерно за три часа до появления «уток» о смерти Жириновского автор книг о его пророчествах, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал в Telegram новые предсказания политика.
«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша – главный виновник Второй мировой войны», - так начинался польский спич Жириновского, вошедший в книгу «Пророк 2.0».
Во втором пророчестве, которое датировано 1998 годом Жириновский сказал, что России выгодно правительство талибов в Афганистане.
В полдень Дегтярев подтвердил, что «Владимир Вольфович жив».
75-летнего Жириновского госпитализировали 2 февраля в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве с диагнозом COVID-19. Ранее сообщалось, что он сделал восемь прививок от коронавируса.
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