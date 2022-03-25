«Пророк жив!» В России возмущены «уткой» о смерти Жириновского

ПРОРОЧЕСТВА И СТРЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

Судя по всему, лжецом, которого грозят наказать в ЛДПР, являются не желтые СМИ, а сенатор Александр Пронюшкин, которого на официальном сайте партии Жириновского называют «членом Совета Федерации от ЛДПР».

По данным СМИ, Пронюшкин вступил в ЛДПР в 2012 году и некоторое время возглавлял Муромское отделение партии.

На сайте Совета Федерации указано, что представитель Владимирской области был наделен полномочиями сенатора в октябре 2018 года, а заканчиваются они в сентябре 2022-го.

Также указано, что перед тем, как стать сенатором, Пронюшкин работал начальником департамента по работе с управлениями железных дорог ООО «Евразийская стрелочная компания».

После многочисленных опровержений Пронюшкин удалил свой пост, извинился и перевел стрелки на других.

«Уважаемые друзья и коллеги. Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. (...) Пост удален, причастные к публикации - понесут ответственность», - написал в Telegram сенатор, высказывания которого приводят РИА Новости.

Примерно за три часа до появления «уток» о смерти Жириновского автор книг о его пророчествах, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал в Telegram новые предсказания политика.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша – главный виновник Второй мировой войны», - так начинался польский спич Жириновского, вошедший в книгу «Пророк 2.0».

Во втором пророчестве, которое датировано 1998 годом Жириновский сказал, что России выгодно правительство талибов в Афганистане.