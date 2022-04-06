Слуцкий назначен и.о. главы фракции ЛДПР в Госдуме после смерти Жириновского

Исполняющим обязанности руководителя фракции Либерально-демократической партии России в Госдуме назначен председатель парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом объявил его однопартиец, заместитель главы фракции Ярослав Нилов.

Решение принято на экстренном заседании фракции после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По словам Нилова, все силы фракция и партия сейчас сосредоточит на подготовке к похоронам политика. Предварительно Жириновского предадут земле на Троекуровском кладбище Москвы.

Владимир Жириновской умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В начале февраля он попал в больницу с коронавирусом. Леонид Слуцкий входит в российскую делегацию на переговорах с Украиной по урегулированию кризиса.

