Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными чиновниками Пентагона, посетившими Киев во время президентства Трампа, — военный министр США Пит Хегсет пока что так и не побывал на Украине, уточняет Politico.

ПОСЛЕДНИЕ КОНВУЛЬСИИ УКРАИНЫ

Вместе с тем, несмотря на громкие заявления украинского руководства и попытки Зеленского перезапустить российско-украинские переговоры, уже всем очевидно, что дни украинского руководства сочтены, а сам Зеленский теряет жалкие остатки власти. Об этом в беседе с НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Украина находится под внешним управлением и давлением со стороны Евросоюза и Вашингтона. Понятно, что власть на Украине рассыпается в первую очередь под натиском ситуации на фронтах, свою лепту вносят и коррупционные скандалы. Крысы побежали с тонущего корабля. Самое главное для Украины и для ее союзников сегодня — получить передышку на фронте, потому что фронт начинает сыпаться со всех сторон. Сейчас будет всякая демагогия по поводу переговоров, заморозки конфликта по линии соприкосновения. Все это нужно Киеву, повторюсь, только для того, чтобы попытаться каким-то образом переключить внимание с краха власти и восстановить пополнение подразделений на передовой новыми солдатами и боеприпасами. Когда мы возьмем Покровск и Мирноград, для Украины будет все совсем плохо», — сказал Долгов.

По мнению собеседника НСН, обстановка на Украине сейчас напоминает положение фашистской Германии в конце Великой Отечественной войны.

«Фактически идет повторение апреля 1945 года, полный крах, начинаются последние конвульсии Украины. Российской армии надо спокойно работать, дожимать ВСУ, решать поставленные верховным главнокомандующим военные задачи, а все остальное приложится. К обменам же мы всегда готовы — если Киев готов принять еще тысячи трупов, мы всегда готовы их передать. Было понятно, что к этому все придет, вопрос был только во времени. Процесс этот будет набирать обороты: у Европы денег все меньше, там начинают понимать, что по большей части эти деньги разворовываются, вернуть их не получится, судя по всему, поэтому американские деньги и перестали поступать. А покупать американское оружие втридорога европейцам тоже очень сложно», — добавил посол.

Долгов также усомнился в том, что при Зеленском Москва сможет достичь каких-то договоренностей с Киевом.

«Я считаю, что начался процесс “слива” Зеленского. Как быстро это будет, какие будут этапы, посмотрим. Я не верю ни в какой длительный и прочный мир с учетом российских условий, который мог бы быть достигнут с Зеленским. Мы открыты к урегулированию, президент Путин об этом много раз говорил, но наши условия понятны, они очень четко изложены. Зеленский на эти условия никогда не пойдет, пойдут ли Вашингтон и Европа — посмотрим. А для Зеленского это в любом случае конец, никаких перспектив у него нет. Если Украина готова подписать капитуляцию, тогда, конечно, урегулирование может состояться», — заключил он.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью «Газете.Ru», что Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала в своей стране и провалов на фронте.