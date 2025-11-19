США и Россия тайно разрабатывают мирный план по Украине из 28 пунктов
Пока США и Россия обсуждают новый план окончания российско-украинского конфликта, европейские лидеры по-прежнему не видят возможностей для прекращения огня на Украине.е
Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой нового 28-пунктного плана урегулирования российско-украинского конфликта и ведет закрытые консультации с Россией, сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников из России и США.
Уточняется, что над документом работает спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который обсуждал его со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ключевые идеи документа доведены до Украины и Европы.
Четыре блока документа — прекращение конфликта на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной — состоят из 28 пунктов. Вместе с тем до сих пор неясно, как в документе трактуются территориальные вопросы — один из важнейших и чувствительных аспектов.
По словам Дмитриева, Россия наконец-то «чувствует себя услышанной». Он назвал новый проект основой для широких договоренностей, опирающейся на те принципы, которые обсуждались во время встречи президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске в августе. Согласно источникам Axios, обсуждались контуры возможного урегулирования и принципы будущей системы европейской безопасности.
Дмитриев подчеркнул, что задача инициативы — не только подготовить предложения по Украине, но также сформировать новую архитектуру безопасности в Европе и восстановить российско-американские отношения.
По данным источников Axios, документ готовят к следующей встрече Путина и Трампа.
С украинской стороне в обсуждении нового плана участвовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, с которым Уиткофф общался в начале текущей недели. Планировалось, что Уиткофф проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции, однако впоследствии, по данным американских и украинских чиновников, поездку отменили.
Также Уиткофф отказался встречаться с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, сообщает журнал The Economist. Данные решение было связано с коррупционным скандалом на Украине. Из-за инцидента ряд депутатов Верховной Рады потребовал отставки Ермака.
Несмотря на то, что визит был отменен, администрация Трампа продолжает консультировать Украину и европейские столицы по параметрам разрабатываемой инициативы, отмечает Axios.
Напомним, ранее Зеленский заявлял о предстоящей поездки в Турцию, чтобы начать подготовку к «активизации» переговорных процессов. Кроме того, Умеров сообщил 15 ноября, что российская и украинская стороны «согласились активировать стамбульские договоренности», касающиеся обмена удерживаемыми лицами, при посредничестве партнеров в ОАЭ и Турции. Речь шла о возможном обмене украинцев, а для закрепления договоренностей необходимо было провести технические консультации. Ожидалось, что Уиткофф будет участвовать в этих переговорах, сообщало агентство Reuters.
Тем временем на Украину с необъявленным визитом прибыли министр и начальник штаба Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж, сообщила со ссылкой на источники газета Politico.
В частности, во время визита будет обсуждаться сделка, согласно которой Украина поставит США технологии по производству беспилотников. Планируется, что чиновники встретятся с Зеленским, украинскими законодателями и руководством ВСУ.
Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными чиновниками Пентагона, посетившими Киев во время президентства Трампа, — военный министр США Пит Хегсет пока что так и не побывал на Украине, уточняет Politico.
ПОСЛЕДНИЕ КОНВУЛЬСИИ УКРАИНЫ
Вместе с тем, несмотря на громкие заявления украинского руководства и попытки Зеленского перезапустить российско-украинские переговоры, уже всем очевидно, что дни украинского руководства сочтены, а сам Зеленский теряет жалкие остатки власти. Об этом в беседе с НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
«Украина находится под внешним управлением и давлением со стороны Евросоюза и Вашингтона. Понятно, что власть на Украине рассыпается в первую очередь под натиском ситуации на фронтах, свою лепту вносят и коррупционные скандалы. Крысы побежали с тонущего корабля. Самое главное для Украины и для ее союзников сегодня — получить передышку на фронте, потому что фронт начинает сыпаться со всех сторон. Сейчас будет всякая демагогия по поводу переговоров, заморозки конфликта по линии соприкосновения. Все это нужно Киеву, повторюсь, только для того, чтобы попытаться каким-то образом переключить внимание с краха власти и восстановить пополнение подразделений на передовой новыми солдатами и боеприпасами. Когда мы возьмем Покровск и Мирноград, для Украины будет все совсем плохо», — сказал Долгов.
По мнению собеседника НСН, обстановка на Украине сейчас напоминает положение фашистской Германии в конце Великой Отечественной войны.
«Фактически идет повторение апреля 1945 года, полный крах, начинаются последние конвульсии Украины. Российской армии надо спокойно работать, дожимать ВСУ, решать поставленные верховным главнокомандующим военные задачи, а все остальное приложится. К обменам же мы всегда готовы — если Киев готов принять еще тысячи трупов, мы всегда готовы их передать. Было понятно, что к этому все придет, вопрос был только во времени. Процесс этот будет набирать обороты: у Европы денег все меньше, там начинают понимать, что по большей части эти деньги разворовываются, вернуть их не получится, судя по всему, поэтому американские деньги и перестали поступать. А покупать американское оружие втридорога европейцам тоже очень сложно», — добавил посол.
Долгов также усомнился в том, что при Зеленском Москва сможет достичь каких-то договоренностей с Киевом.
«Я считаю, что начался процесс “слива” Зеленского. Как быстро это будет, какие будут этапы, посмотрим. Я не верю ни в какой длительный и прочный мир с учетом российских условий, который мог бы быть достигнут с Зеленским. Мы открыты к урегулированию, президент Путин об этом много раз говорил, но наши условия понятны, они очень четко изложены. Зеленский на эти условия никогда не пойдет, пойдут ли Вашингтон и Европа — посмотрим. А для Зеленского это в любом случае конец, никаких перспектив у него нет. Если Украина готова подписать капитуляцию, тогда, конечно, урегулирование может состояться», — заключил он.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью «Газете.Ru», что Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала в своей стране и провалов на фронте.
«Понятно, что Зеленского к переговорам толкают и США, и во многом сейчас подталкивает каким-то образом Европа, понимая тяжесть ситуации. Дальше, что подталкивает, это события на фронтах. Они очень негативно сказываются. И следующее, что его подталкивает, это коррупционный скандал», — сказал Чепа.
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НЕ ВИДНО?
Тем временем европейские лидеры говорят о том, что о прекращении огня на Украине не может быть и речи. В частности, об этом в интервью Politico заявил финский лидер Александр Стубб.
«Если посмотреть на ситуацию прямо сейчас, то, поговорив с Зеленским в пятницу, с моими американскими и европейскими друзьями за последние несколько недель, я просто не вижу, чтобы прекращение огня было возможно», — сказал Стубб.
По мнению президента Финляндии, лучший способ приблизить прекращение огня — помогать Киеву и давить на Москву.
