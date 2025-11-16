Украина заявила о планах возобновить переговоры по обмену пленными
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram о проведении консультаций по возобновлению процесса обмена военнопленными.
По его словам, переговоры с российской стороной проходят при посредничестве партнеров из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Как отметил чиновник, успешное завершение процесса позволит вернуть на Украину около 1200 человек. Следующим этапом станут технические консультации, которые должны состояться в ближайшее время.
Ранее МИД РФ рассказал, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
