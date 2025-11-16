Украина заявила о планах возобновить переговоры по обмену пленными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram о проведении консультаций по возобновлению процесса обмена военнопленными.

СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных

По его словам, переговоры с российской стороной проходят при посредничестве партнеров из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Как отметил чиновник, успешное завершение процесса позволит вернуть на Украину около 1200 человек. Следующим этапом станут технические консультации, которые должны состояться в ближайшее время.

Ранее МИД РФ рассказал, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
ТЕГИ:УкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры