23 россиянина пострадали при столкновении катера с траулером на Пхукете

По его данным, на борту экскурсионного катера в момент аварии находились 33 гражданина России, а также туристы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. В результате столкновения погибла россиянка 2008 года рождения. Пострадавшие россияне доставлены в несколько медицинских учреждений острова, где им оказывается необходимая помощь, отметил генконсул.

Всего на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа. Авария произошла 11 января около 8 утра у острова Ко Кай, недалеко от архипелага Пхи-Пхи - в акватории между Пхукетом и Краби, когда скоростной катер Korawich Marine 888 столкнулся с траулером Pichai Samut 1, в результате чего нос судна разрушился, катер перевернулся и затонул, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».