Кличко: У ПВО Украины нет ресурсов для отражения авиаударов

По словам Кличко, система противовоздушной обороны Украины испытывает острую нехватку средств для отражения массированных воздушных атак. Мэр Киева заявил, что даже в столице ПВО не располагает необходимыми ресурсами для надёжной защиты города. Кличко подчеркнул, что Украине срочно требуются дополнительные системы противовоздушной обороны.

Напомним, 9 января Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы с рекомендацией по возможности покинуть Киев на фоне серьёзных проблем с теплоснабжением и электроснабжением. Он сообщил, что примерно половина многоквартирных домов города осталась без отопления. Накануне в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подверг критике мэра столицы, указав на неудовлетворительную подготовку Киева к работе в условиях повреждений энергетической инфраструктуры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».