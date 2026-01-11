Кличко: У ПВО Украины нет ресурсов для отражения авиаударов

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что украинская ПВО не имеет достаточных ресурсов для эффективной защиты даже столицы страны. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Bild.

По словам Кличко, система противовоздушной обороны Украины испытывает острую нехватку средств для отражения массированных воздушных атак. Мэр Киева заявил, что даже в столице ПВО не располагает необходимыми ресурсами для надёжной защиты города. Кличко подчеркнул, что Украине срочно требуются дополнительные системы противовоздушной обороны.

Напомним, 9 января Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы с рекомендацией по возможности покинуть Киев на фоне серьёзных проблем с теплоснабжением и электроснабжением. Он сообщил, что примерно половина многоквартирных домов города осталась без отопления. Накануне в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подверг критике мэра столицы, указав на неудовлетворительную подготовку Киева к работе в условиях повреждений энергетической инфраструктуры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
