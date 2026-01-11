Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова выступила с критикой в адрес тех, кто жалуется на обильные снегопады в Москве. Своё мнение она высказала в сторис в соцсетях.
По словам Бузовой, снег зимой в России - совершенно естественное явление, к которому нужно быть готовым заранее. Она подчеркнула, что сама подошла к вопросу ответственно - заранее сменила резину на зимнюю, выезжает из дома с запасом времени, чтобы не попасть в пробки, грамотно планирует свой день и одевается тепло.
«Мы же живём в России, а зимой здесь всегда бывает снег и снегопады - и это нормально. Всем нужно быть к этому готовыми. Я была готова, поэтому меня ничего не удивляет. А почему остальные так шокированы?» - задалась вопросом Бузова.
Телеведущая добавила, что происходящее её скорее забавляет, чем расстраивает.
Напомним, что в начале января 2026 года Москву и область накрыл мощный снегопад, вызванный циклоном «Фрэнсис». По данным синоптиков, за одни сутки местами выпало до 42% от месячной нормы осадков, а высота сугробов значительно превысила климатическую норму. Многие жители столицы жаловались на транспортный коллапс, сложности с передвижением и работу коммунальных служб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не оправдали ожиданий? В новогодние праздники кинотеатры собрали 9 млрд рублей
- Хинштейн: Четыре приграничных района Курской области остались без электричества
- Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян
- Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области
- Трамп: Теперь Венесуэлу защищает армия США, а не Куба
- «Чебурашка», «Простоквашино», «Буратино»: Сказки подарили кинотеатрам миллиарды на Новый год
- СМИ: Военные США использовали мощное неизвестное оружие при захвате Мадуро
- Конгрессмен США призвал военных не выполнять приказ Трампа о нападении на Гренландию
- Эксперт: Робототехника станет одной из самых востребованных профессий в 2026 году
- В Дании предложили перенести резиденцию наследного принца Кристиана в Нуук
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru