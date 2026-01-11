Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян

По словам Бузовой, снег зимой в России - совершенно естественное явление, к которому нужно быть готовым заранее. Она подчеркнула, что сама подошла к вопросу ответственно - заранее сменила резину на зимнюю, выезжает из дома с запасом времени, чтобы не попасть в пробки, грамотно планирует свой день и одевается тепло.

«Мы же живём в России, а зимой здесь всегда бывает снег и снегопады - и это нормально. Всем нужно быть к этому готовыми. Я была готова, поэтому меня ничего не удивляет. А почему остальные так шокированы?» - задалась вопросом Бузова.

Телеведущая добавила, что происходящее её скорее забавляет, чем расстраивает.

Напомним, что в начале января 2026 года Москву и область накрыл мощный снегопад, вызванный циклоном «Фрэнсис». По данным синоптиков, за одни сутки местами выпало до 42% от месячной нормы осадков, а высота сугробов значительно превысила климатическую норму. Многие жители столицы жаловались на транспортный коллапс, сложности с передвижением и работу коммунальных служб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».