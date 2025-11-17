Ушаков: Россия и США активно ведут разговор по урегулированию на Украине

Москва и Вашингтон продолжают активный диалог, нацеленный на поиск путей урегулирования украинского конфликта, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

Вэнс: Диалог Путина и Трампа необходим для урегулирования на Украине

По его словам, стороны ведут переговоры, опираясь на договоренности, достигнутые ранее в Анкоридже президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Ушаков отметил, что США не направляли сигналов о намерении пересмотреть эти договоренности, которые продолжают оставаться основой для дальнейшего обсуждения. Российская сторона считает этот курс перспективным для достижения мирного урегулирования.

Ранее Ушаков указал, что саммит России и США в Будапеште еще возможен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
