Ушаков: Россия и США активно ведут разговор по урегулированию на Украине
Москва и Вашингтон продолжают активный диалог, нацеленный на поиск путей урегулирования украинского конфликта, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.
По его словам, стороны ведут переговоры, опираясь на договоренности, достигнутые ранее в Анкоридже президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Ушаков отметил, что США не направляли сигналов о намерении пересмотреть эти договоренности, которые продолжают оставаться основой для дальнейшего обсуждения. Российская сторона считает этот курс перспективным для достижения мирного урегулирования.
Ранее Ушаков указал, что саммит России и США в Будапеште еще возможен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
