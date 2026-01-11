Трое американских бобслеистов выпали из саней на Кубке мира
Трое американских бобслеистов вылетели из саней во время заезда на этапе Кубка мира в Санкт-Морице. Об этом сообщают РИА Новости.
В составе американской четвёрки выступали пилот Кристофер Хорн и разгоняющие Райан Рейджер, Хантер Пауэлл и Калеб Фернелл. На старте спортсмены не успели полностью занять свои места в бобе. Уже в первом повороте трое разгоняющих выпали из саней, а пилот продолжил заезд в одиночку и самостоятельно добрался до финиша.
Соревнования этапа Кубка мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице проходят 10–11 января.
23 декабря стало известно, что российские бобслеисты не примут участия в этапах Кубка мира - у всех спортсменов с нейтральным статусом отсутствовали необходимые рейтинговые очки для допуска к соревнованиям.
Российские бобслеисты и скелетонисты не выступают на международной арене с марта 2022 года из-за санкций Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
