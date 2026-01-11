Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт закрыли до конца марта

По его словам, диспетчерская вышка, закрытая ещё в конце октября 2025 года, не возобновит работу как минимум до окончания суток 28 марта. В этот период в аэропорту возможны лишь разовые рейсы, выполняемые по специальным заявкам.

Регулярная очистка взлётно-посадочной полосы от снега также прекращена в связи с отсутствием планового расписания полётов. Ближайший запланированный чартерный рейс (на греческий остров Родос) состоится только 23 мая.

Таким образом, аэропорт, который в 2011 году входил в пятёрку самых загруженных в Финляндии, в ближайшие месяцы будет обслуживать лишь эпизодические единичные рейсы.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань находится под угрозой полного закрытия из-за многолетних убытков. Основная причина - резкое сокращение туристического потока из России, после введения ограничений на пересечение границы, а также последствий пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».