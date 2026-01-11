Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт закрыли до конца марта
Аэропорт приграничного финского города Лаппеенранта, который на протяжении многих лет сильно зависел от туристов из России, приостанавил свою деятельность до конца марта. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.
По его словам, диспетчерская вышка, закрытая ещё в конце октября 2025 года, не возобновит работу как минимум до окончания суток 28 марта. В этот период в аэропорту возможны лишь разовые рейсы, выполняемые по специальным заявкам.
Регулярная очистка взлётно-посадочной полосы от снега также прекращена в связи с отсутствием планового расписания полётов. Ближайший запланированный чартерный рейс (на греческий остров Родос) состоится только 23 мая.
Таким образом, аэропорт, который в 2011 году входил в пятёрку самых загруженных в Финляндии, в ближайшие месяцы будет обслуживать лишь эпизодические единичные рейсы.
Ранее сообщалось, что воздушная гавань находится под угрозой полного закрытия из-за многолетних убытков. Основная причина - резкое сокращение туристического потока из России, после введения ограничений на пересечение границы, а также последствий пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Кубы: Страна готова защищаться до последний капли крови
- Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт закрыли до конца марта
- Кличко: У ПВО Украины нет ресурсов для отражения авиаударов
- Трое американских бобслеистов выпали из саней на Кубке мира
- 23 россиянина пострадали при столкновении катера с траулером на Пхукете
- Не оправдали ожиданий? В новогодние праздники кинотеатры собрали 9 млрд рублей
- Хинштейн: Четыре приграничных района Курской области остались без электричества
- Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян
- Балицкий: Более 46 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области
- Трамп: Теперь Венесуэлу защищает армия США, а не Куба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru