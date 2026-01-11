Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт закрыли до конца марта

Аэропорт приграничного финского города Лаппеенранта, который на протяжении многих лет сильно зависел от туристов из России, приостанавил свою деятельность до конца марта. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.

По его словам, диспетчерская вышка, закрытая ещё в конце октября 2025 года, не возобновит работу как минимум до окончания суток 28 марта. В этот период в аэропорту возможны лишь разовые рейсы, выполняемые по специальным заявкам.

Регулярная очистка взлётно-посадочной полосы от снега также прекращена в связи с отсутствием планового расписания полётов. Ближайший запланированный чартерный рейс (на греческий остров Родос) состоится только 23 мая.

Таким образом, аэропорт, который в 2011 году входил в пятёрку самых загруженных в Финляндии, в ближайшие месяцы будет обслуживать лишь эпизодические единичные рейсы.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань находится под угрозой полного закрытия из-за многолетних убытков. Основная причина - резкое сокращение туристического потока из России, после введения ограничений на пересечение границы, а также последствий пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

